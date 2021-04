Marcel Pavel cere daune de 200.000 de euro de la Cozmin Guşă. Politicianul l-ar fi acuzat că s-a prefacut că are COVID

Supărat pe acuzaţiile aduse de politician într-o emisiune TV, Marcel Pavel este decis să îşi găsească dreptatea în instanţă. Artistul a declarat că este decis să il dea în judecată pe Cozmin Guşă după ce a fost acuzat că s-a prefacut că are COVID şi că îmbolnăvirea cu temutul virus era prevăzută în contract.

„O să îl dau în judecată şi o să plătească bani grei. A spus că aveam în contract prevăzut să mă îmbolnăvesc de COVID şi că nu am avut boala. Nu ştiu de ce a declarat asta. M-a sunat înainte cu 2 zile, i-am trimis şi secreţiile de sânge şi buletinul testelor pozitive la COVID şi seara apare la TV şi spune că nu am nimic şi că mă prefac, că am primit bani. Eu era să mă pierd definitiv de pe această planetă şi iată că acest om, despre care am crezut că îmi e prieten, face declaraţii în defavoarea mea care au adus un linsaj media asupra mea. Nu are dovezi, dacă vine cu dovezi îi plătesc eu daune. Vreau să îi cer cel puţin 200.000 de euro. Eu nu l-am sunat să îi reproşez ceva, îl dau în judecată. Dacă nu are grijă de ceea ce spune trebuie să răspundă. Este prea alintat de anumite TV şi mi se pare că le ştie pe toate”, i-a spus Marcel Pavel lui Cristi Brancu, în emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV.

Supărările artistului nu se opresc aici. Marcel Pavel trece prin clipe dificile în familie, după ce soacra lui a decedat în urmă cu o săptămână iar mama lui a fost supusă unei intervenţii chirurgicale. “Mama se află în spital, a suferit ieri o intervenţie chirugicală, a trecut cu brio şi mulţumim personalului medical. Noi am avut şi o mare pierdere în familie, mama soţiei mele a decedat săptămâna trecută”, a marturisit artistul.

Venit în emisiune cu fiica lui, Yuvenalia, Marcel Pavel a aflat cu surprindere că fetia i-a simţit foarte tare lipsa pe toată perioada internarii în spital, infectat cu COVID.