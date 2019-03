Magda Vasiliu: „Vaccinarea nu ar trebui să fie o chestiune de alegere personală“

La rândul ei, Magda Vasiliu şi-a exprimat punctul de vedere şi a subliniat că vaccinarea nu poate fi o chestiune de alegere individuală atâta timp cât consecinţele nevaccinării sunt colective, referindu-se la faptul că persoanele care nu se imunizează îi pot contamina şi pe cei din jur, iar repercusiunile pot avea consecinţe grave.

De asemenea, fosta prezentatoare Prim TV, care s-a stabilit la Roma, unde fiul ei a fost tratat de cancer osos, aduce în discuţie exemplul Italiei, ţară în care a fost promovată o nouă lege potrivit căreia părinţii care-şi trimit la şcoală copiii nevaccinaţi primesc o amendă de 500 de euro, iar copiilor sub 6 ani li se poate refuza înscrierea din acest motiv.





În ceea ce o priveşte pe activista Olivia Steer, jurnalista spune că şi-a susţinut punctul de vedere într-o manieră emoţională şi remarcă faptul că este foarte frumoasă.

„Nemaisuportând să văd postări cu Olivia Steer şi dr. Craiu, m-am decis să urmăresc şi eu fragmentul de emisiune. Şi uitându-mă eu aşa cum fiecare îşi susţinea punctul de vedere (Olivia Steer foarte emoţional, dr. Craiu foarte calm) mi-au venit în minte prospectul de la Paracetamol şi apoi cel de la Panadol Baby. Alergii, pete pe piele, insuficienţă hepatică, colică renală, comă, iar în caz de supradozaj – deces. Şi vorbim despre un medicament uzual, care se ia fără reţetă. Că vaccinurile pot da reacţii adverse e normal. Dar şì paracetamolul dă. Am fost şi sunt provaccinare. Mi se pare anormal să mori de pojar sau TBC în secolul în care trăim. Vaccinarea nu poate fi o chestiune de alegere individuală atâta timp cât consecinţele nevaccinării nu sunt individuale. O epidemie nu e o chestiune individuală. OK, vreau să fumez două pachete de ţigări pe zi, să mănânc doar porc şi cartofi prăjiţi şi să beau până uit cum mă cheamă, e o chestiune individuală. Dacă mă îmbolnăvesc şi mor e fix problema mea. Nu contaminez pe nimeni. În schimb, dacă refuz un vaccin, mă îmbolnăvesc, contaminez încă o sută de oameni din care moare chiar şi unul singur, e o problemă colectivă! Vaccinarea nu ar trebui să fie o chestiune de alegere personală. Italienii au fost drastici. Au dat o lege clară. Nu e vaccinat copilul, plăteşti. Sute de euro de copil. Vreo 500. Ce am mai remarcat însă la emisiunea respectivă e că Olivia Steer e foarte frumoasă“, a scris Magda Vasiliu pe Facebook.

Magda Vasiliu este una dintre persoanele publice din România care nu se dă în lături de la a condamna acţiunile celor aflaţi la Guvernare şi de a-i critica dur pe politicieni, fie ei de la Putere sau din Opoziţie. În mai multe ocazii, ea a criticat în termeni duri sistemul de sănătate românesc după ce fiul ei, în vârstă de 9 ani, a fost diagnosticat în 2017 cu cancer osos, iar medicii i-au făcut două propuneri care au speriat-o. În cele din urmă, Magda Vasiliu Stoian şi soţul ei, Cosmin Stoian, au hotărât să caute ajutor în străinătate, în Italia, unde tratamentul a dat roade, iar boala a intrat în remisie completă. Înainte însă, jurnalista s-a luptat cu birocraţia din România şi a dat naştere unei ample dezbateri care a dus la schimbarea legilor. Jurnalista şi soţul ei au rămas în Italia şi vor să continue lupta alături de alte familii care se confruntă cu aceeaşi problemă, aşa că au înfiinţat la Roma asociaţia „Luptă pentru viaţă“

.

