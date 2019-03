Magda Vasiliu critică dur vedetele din emisiunile TV: „Sâni sclipicioşi expuşi ca şi cum ar fi în căutarea celui care dă mai mult“

Magda Vasiliu a criticat, în termeni duri, prin intermediul unui mesaj scris pe contul său de Facebook, apariţiile vedetelor în cadrul emisiunilor televizate.

Fosta prezentatoare se declară „bulversată“ de ceea ce observă la TV. Ea nu dă numele televiziunii, însă face referire la o emisiune pe care a urmărit-o aseară, când vorbeşte despre machiajul excesiv, îmbrăcămintea vulgară şi operaţiile estetice ale unora dintre vedetele concurente în cadrul show-urilor respective.

Totodată, ea remarcă anumite „glume trase de păr, aluzii sexuale şi trucuri de magie vechi“.

„Nu prea mă uit la emisiuni de divertisment. Aseară însă am făcut imprudenţa să urmăresc o astfel de emisiune pe un post românesc. Nu-l numesc, pentru că oricum ceea ce am remarcat este valabil pentru oricare altă televiziune. Glume trase de păr, veşnice aluzii sexuale şi trucuri de magie vechi, prezentate că fiind o minune nemaivăzută. Dar ceea ce mă bulversează efectiv este machiajul doamnelor şi domnişoarelor. Sprâncene groase, imense, desenate stufos deasupra unor ochi sclipicioşi/negricioşi, pomeţii daţi în exces cu blush sclipicios, boturi exacerbate şi mult, prea mult fond de ten adunat în riduri împreună cu pudra menită să-l fixeze. Plus veşnicele decolteuri etalate cu o mândrie nejustificată, sclipicioase şi ele. Plus veşnicele bucle… Nu am fost niciodată genul snob.





Cei care mă cunosc din afara Facebook-ului ştiu că nu am fost niciodată vreo închipuită, vreo snoabă… Da’ mă uit la moderatoarele de la televiziunile italienilor, la invitate, la vedetele lor. Ori lumina e mult mai bună, ori astea aici sunt cu toate la locul lor. Nu vezi sprâncene, nu vezi boturi, nu vezi sâni sclipicioşi expuşi ca şi cum ar fi în căutarea celui care dă mai mult. Păcat. Se spune că româncele sunt frumoase (mă rog, nu putem generaliza). Or fi frumoase, dar nu prea se mai vede de sub straturile de machiaj menit să le facă pe toate să arate la fel“, scrie Magda Vasiliu pe Facebook.

