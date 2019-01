Magda Vasiliu blamează autorităţile că nu se implică în medicina de prevenţie, în cazul copiilor bolnavi de cancer: „Mulţi se sting pentru că au ajuns prea târziu“

Magda Vasiliu, care a trecut printr-o experienţă dificilă în anul 2017, când Vlad, fiul ei, a fost diagnosticat cu cancer, este preocupată de problema copiilor care luptă cu această boală.

Astfel, în ultima perioadă, fosta prezentatoare TV a avut tot mai multe intervenţii prin care atacă statul român pentru lipsa de preocupare în acest sens, aducând la cunoştinţă şi diverse cazuri ale copiilor bolnavi de cancer.

De această dată, Magda Vasiliu a postat, pe contul personal de Facebook, un text în care spune că în cazul copiilor, boala este descoperită mult prea târziu din cauza lipsei unei bune funcţionări a medicinei de prevenţie

„Habar n-am ce face în momentul de faţă statul român în ceea ce priveşte medicina de prevenţie. Nu ştiu ce investigaţii pot fi făcute şi ce anume e decontat de stat. Ştiu doar că se făceau nişte analize de sânge o singură dată pe an. Ce am remarcat împreună cu Cosmin Stoian, în ultimul an şi jumătate, este că, în cazul copiilor, cancerul nu dă semne decât atunci când e târziu. În unele cazuri, prea târziu. Copiii par absolut sănătoşi, analizele de sange (cele uzuale) sunt perfecte, toţi mănâncă bine, au energie etc. Şi doar în urma unor întâmplări, părinţii descoperă cumplita boală. Fie se lovesc, fie fac vreo răceală care nu mai trece, fie devin un pic mai apatici. Şi ajung la spital, unde primesc teribilul diagnostic. Aşa a fost în cazul lui Vlad şi al majorităţii copiilor bolnavi pe care i-am întâlnit sau de care am auzit. Copilaşul ajuns ieri la Roma are un neuroblastom cu metastaze osoase. Până în decembrie, anul trecut, părea ok.





Până ce statul român va gândi nişte programe de prevenţie va trece multă, foarte multă vreme (deşi nici nu cred că va gândi vreodată statul român ceva în beneficiul propriilor cetăţeni). Controlaţi-vă copiii, fiţi atenţi la cea mai mică schimbare, faceţi investigaţii, gândiţi-vă că un bebeluş nici măcar nu poate spune ce-l doare. Este incredibil câţi ajung în ultimul moment la doctor. Şi este sfâşietor să vezi cum mulţi se sting pentru că au ajuns prea târziu“, scrie Magda Vasiliu pe Facebook.