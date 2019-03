Magda Vasiliu acuză că birocraţia din Sănătate a fost redusă doar în scris: Când voi primi un concediu medical decent, că lui Vlad nu-i mai creşte altă gleznă

Magda Vasiliu cere reprezentanţii sistemului de sănătate din România să-i explice de ce, în condiţiile în care legea a fost schimbată, trebuie să se chinuie în fiecare lună să obţină anumite documente pentru a-şi prelungi concediul medical. Jurnalista locuieşte în prezent în Roma, Italia, unde fiul ei în vârstă de 10 ani este tratat de cancer osos şi susţine că lucrurile s-au schimbat doar pe hârtie.

„Sunt din nou cu Vlad la spital. Am fost şi săptămâna trecută. Controale, tratamente, investigaţii şi analize... După mai bine de un an de când au modificat legea cu concediile medicale, eu tot nu înţeleg de ce trebuie să mă chinui să obţin, lună de lună, nişte hârtii pentru concediul medical... Copilul meu este un copil oncologic, există un certificat dat de spitalul din Roma în care se spune clar că e luat în evidenţă departamentului de onco-hematologie, că are de făcut în continuare analize, teste specifice în următoarele «cel puţin 6 luni». Pe de altă parte, pe lângă faptul că e oncologic, e şi un copil cu handicap locomotor permanent. E un copil care are certificat de handicap. Are o endoproteză în loc de gleznă, are oasele gambei amputate.

În textul legii spune clar că în cazul copiilor cu handicap şi/sau cu afecţiuni grave, părintele are dreptul la concediu medical până când copilul împlineşte 16 ani. Dacă împlineşte. Lună de lună, un medic din România, dna dr. Dragomir de la Fundeni, cere să-i fie aduse acte medicale pentru a elibera lună de lună amărâtul ăla de concediu. Actele trimise sunt lună de lună aceleaşi, în sensul că spitalul din Roma are nişte formulare tip. Într-o lună dna. doctor Dragomir le acceptă, în altă lună e greu, nu mai sunt bune. Vreau şi eu să-mi spună cineva din ţara aia numită România, unde, cine şi când îmi va elibera un concediu medical pe o perioadă decentă, cu menţiunea că lui Vlad nu-i mai creşte altă gleznă, nici altă tibie. Şi nici riscul de recidivă nu dispare prea curând. Oricine ştie că cel puţin cinci ani de la debutul bolii, pacientul cu cancer e cu securea deasupra capului. Un responsabil d-ăsta care le ştie pe toate să-mi explice. Că de sunat m-au sunat toţi acum doi ani, au discutat la TV, au promis, au vorbit în şedinţe de guvern, s-au lăudat că au schimbat legea. Şi? Nimic.

«Concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav. Acest concediu se acordă pentru copilul bolnav în vârstă de cel mult 7 ani, în cazul copilului cu handicap acesta se extinde până la vârsta de 18 ani. Pentru copii cu afecţiuni grave, concendiul de îngrijire se poate lua până la vârsta de 16 ani, cunatumul indemnizaţiei este de 85%». Cam aşa sună legea“, a scris Magda Vasiliu, precizând că sunt mulţi alţi părinţi care se confruntă cu situaţii similare.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: