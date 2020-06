Madonna, surprinsă în cârje la o manifestaţie împotriva rasismului, la Londra FOTO

Mii de persoane au ieşit pe străzile Londrei, sâmbătă, 6 iunie, pentru a cere dreptate pentru George Floyd, americanul de culoare ucis în custodia poliţiei pe 25 iunie, şi pentru toţi cei ucişi de brutalitatea poliţiei.

Protestele au avut loc lângă Downing Street, în centrul Londrei, acolo unde se află reşedinţa şi biroul premierului Boris Johnson.

În Londra, printre protestatari şi-a făcut apariţia şi Madonna. Artista a fost observată în mijlocul mulţimii, în cârje, purtând o pereche de ochelari de soare şi îmbrăţişând un manifestant.

@Madonna in London at the #BlackLivesMatter protest! ♥️ pic.twitter.com/L936haKoGK