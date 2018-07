Madonna, fotografie rară cu cei şase copii ai săi pentru a marca o aniversare importantă: „Un an mai târziu. Totul este dragoste“ FOTO

Madonna are ;ase copii, dintre care patru sunt adoptaţi FOTO Guliver/Getty Images

Madonna se află în Malawi, Africa, pentru a sărbători un an de la construirea centrului pediatric „Mercy James Pediatric Hospital“, care a fost denumit după unul dintre copiii adoptaţi ai vedetei, Mercy James, în vârstă de 12 ani.

Pentru a marca această aniversare, artista a postat o fotografie cu toţi cei şase copii ai săi, din faţa centrului din Malawi, scrie mirror.co.uk.

„Tree of life (n.r. Pomul vieţii). Mercy James Pediatric Hospital! Un an mai târziu. Totul este dragoste“, a fost descrierea care a însoţit fotografia.

FOTO Instagram

Centrul „Mercy James“ dispune de trei săli de operaţie şi terapie intensivă şi a fost construit în doi ani, potrivit News.ro.

„Nu am cedat. Am luptat pentru Mercy şi am câştigat“, a spus ea despre adopţia unuia dintre copii. Madonna a subliniat că acest centru a fost construit pentru ca „copiii să nu mai moară niciodată de boli teribile pe care le putem vindeca cu uşurinţă“.

Anul trecut, Madonna a adoptat două gemene de la un orfelinat din Malawi, unde a fost un vizitator permanent de mai mulţi ani.

Gemele Estere şi Stella, în vârstă de cinci ani, au fost alături de ceilalţi copii adoptaţi din Malawi, Mercy James şi David Banda, amândoi în vârstă de 12 ani.

Cântăreaţa, care a divorţat de regizorul Guy Ritchie în 2008, are acum 6 copii după ce a adoptat gemenele. Lourdes, în vârstă de 21 de ani şi Rocco Ritchie, în vârstă de 17 ani sunt cei doi copii ai fostului cuplu.

FOTO Instagram

FOTO Instagram

Madonna, născută pe 16 august 1958, este o cântăreaţă, actriţă, compozitoare şi producătoare americană, ale cărei discuri s-au vândut în peste 300 milioane de copii pe plan mondial. Supranumită ”regina muzicii pop”, vedeta americană a câştigat de-a lungul anilor şapte premii Grammy, 20 MTV Video Music Awards, 3 American Music Awards, 2 Brit Awards, dar şi două Globuri de Aur.