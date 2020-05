Madonna a cerut un avion privat care să îl aducă pe Rodman la New York pentru o noapte de sex. Ce îşi dorea artista

Deşi se cunoşteau de câţiva ani, amorul nebun dintre ei avea să debuteze abia în 1996. Se spune că Madonna era atât de îndrăgostită de sportiv încât a găsit un avion privat care să îl transporte pe Rodman de la Las Vegas la New York, doar pentru ca ea să poată petrece o noapte cu el. La scurt timp, o parte dintre conversaţiile lor au devenit publice.

„Eram la Las Vegas, la masa de joc, când când am primit un apel frenetic de la New York. Se purta de parcă ar fi murit cineva. Mi-am lăsat jetoanele pe masă, am zburat cinci ore spre New York''.

