Mădălina Ghenea, reacţie după acuzaţiile de viol aduse lui Cristiano Ronaldo: „Este un om de mare caracter, un familist convins. Nu mi-a făcut avansuri“

Mădălina Ghenea şi Ronaldo au lucrat împreună în 2015. Fotbalistul a ales-o pe româncă să promoveze alături de el primul său parfum botezat „Legacy“. Cei doi au petrecut patru ore împreună la filmările pentru spotul publicitar.

Actriţa spune că a rămas cu o impresie excelentă despre jucătorul de fotbal şi că i se pare „incredibil“ ca acesta să fie acuzat de viol. Cu atât mai mult cu cât îl descrie ca fiind „om de mare caracter şi familist convins“.

„Pentru mine este incredibil ce am citit. Am filmat o reclamă pentru un parfum cu el şi am rămas cu o impresie excelentă. Este un om de mare caracter, un familist convins. Dacă a încercat să-mi facă avansuri? Nu. Am stat patru ore cu Ronaldo, am filmat tot, iar apoi a plecat imediat. Un adevărat profesionist“, a declarat actriţa în presa italiană.

Mădălina Ghenea şi Cristiano Ronaldo, în spotul publicitar FOTO captură video

Şi Prodanca l-a apărat pe Ronaldo

Mădălina Ghenea nu este singura româncă care sare în apărarea fotbalistului. Şi impresara Anamaria Prodan Reghecampf (45 de ani) s-a declarat convinsă de nevinovăţia lui Ronaldo: „Ştii cum e cu femeile astea care îşi aduc aminte după 20 de ani că au fost violate de un bărbat? I-a plăcut atunci violul şi şi-a adus aminte după 20 de ani, când ăsta e «Ronaldo». Dacă era un neica-nimeni de pe stradă...“.

Superstarul portughez nu duce lipsă de avocaţi, dar în apărarea lui a sărit chiar şi premierul Portugaliei, Antonio Costa. Aflat într-o vizită în Lanzarote, Costa a fost întrebat despre acest caz: „Oamenii trebuie să înţeleagă o dată şi pentru totdeauna că există prezumţia de nevinovăţie. Nu e suficientă o acuzaţie pentru ca cineva să şi fie vinovat. Dacă e ceva ce ştim cu siguranţă, acest lucru este că vorbim de un om, un sportiv, un fotbalist extraordinar, care a onorat Portugalia şi i-a oferit prestigiu“.

Un caz vechi de aproape 10 ani

Celebrul fotbalist portughez este acuzat de viol de fostul model american Kathryn Mayorga (34 de ani), iar o anchetă a fost deschisă în acest caz. Femeia a făcut un denunţ şi în 2009, când s-ar fi petrecut abuzul, însă atunci a refuzat să dezvăluie numele agresorului, iar investigaţia nu a putut continua.

Femeia, care acum este profesoară, susţine că Ronaldo a violat-o anal, a mituit-o şi a ameninţat-o pentru a scăpa de proces. Agresiunea s-ar fi petrecut în apartamentul de lux al lui Cristiano Ronaldo din Hotelul Palms Place din Las Vegas, unde Mayorga lucra ca hostess.

Într-o nouă plângere, femeia afirmă că fotbalistul a exercitat presiuni asupra ei pentru a semna un acord de confidenţialitate prin care era împiedicată să vorbească despre cele întâmplate. Kathryn a explicat şi motivele pentru care a ales să păstreze tăcerea până acum: s-a temut de „umilirea publică“ şi de ameninţările venite din partea fotbalistului. Ronaldo neagă însă vehement acuzaţiile şi spune că totul a fost consensual.