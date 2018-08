Macanache, ridicat de poliţişti şi amendat pentru că a lipit afişe de promovare a noului său album, în centrul Capitalei: „Nu am bani să plătesc pe nimeni“

Rapperul Constantin-Bogdan Dinescu, cunoscut de toată lumea drept Macanache, a fost ridicat de poliţiştii locali din Capitală şi dus la secţie. Artistul a fost amendat ulterior pentru faptul că a lipit afişe în centrul Bucureştiului.

Se pare că rapper-ul a fost surprins în timp ce lipea pe ziduri afişe de promovare a noului său album, „Moft“, pe Bulevardul Elisabeta, la câţiva paşi de sediul Primăriei generale, scrie evenimentar.ro.

Macanache a fost transportat la sediul Poliţiei Locale pentru întocmirea unui proces-verbal pentru abaterea care e sancţionată cu amenzi cuprinse între 1.000 şi 10.000 de lei. Într-o declaraţie pentru protv.ro , Macanache a povestit cum s-au întâmplat lucrurile.

„Evenimentul s-a petrecut pe strada Regina Elisabeta. Lipeam afişe. La un moment dat, un agent de poliţie a venit şi m-a surprins în timp ce-mi făceam treaba. Au fost super Ok oamenii, au fost băieţaşi, cum s-ar zice. Am completat amenda, am semnat-o şi cam asta e. Partea nasoală e că nu avem unde să lipim afişe. Adică, unde să le lipesc? La mine în casă? Nu există decât vreo două locuri în care poţi să lipeşti legal afişe, în care oricum sunt tone de afişe“, a declarat Macanache pentru sursa citată.

Rapperul a mărturisit că poliţiştii i-au aplicat amenda minimă (1.000 de lei), după ce i-au adus la cunoştinţă că legea le permite să-i aplice amenda maximă (10.000 de lei). În plus, Macanache a mărturisit s-a gândit să lipească singur afişele, pentru că „nu are bani să plătească pe nimeni“.

„Eu am dat 1.000 de lei pe toate afişele, pe aracet şi orice. E greu ca artist independent să-ţi faci reclamă. Ne descurcăm cum putem, iar eu m-am gândit să-mi lipesc afişele singur, că nu am bani să plătesc pe nimeni“, a mai spus Macanache, precizând că va plăti amenda.

Lansat în muzică în 2015, Macanache a devenit repede cunoscut şi apreciat pentru rimele sale inedite, iar în 2018 şi-a făcut debutul ca prezentator de televiziune în show-ul „The Four“ de la Antena 1.

FOTO Instagram