Lovitură dură pentru Alin Oprea, din partea fostei soţii: „E strigător la cer“

După 22 de ani de iubire, Alin Oprea şi fosta sa soţie par să nu mai termine scandalul despărţirii. Artistul a povestit în cadul emisiunii Xtra Night Show că Larisa i-a blocate conturile bancare.

„Toate conturile sunt blocate şi eu sunt scos de la împuternicit, acolo unde erau bani. Nu m-am aşteptat niciodată că cineva, soţia, susţinută de copii, să facă aşa ceva. Nu suntem duşmani. Sigur, toate lucrurile acestea nu vor rămâne aşa, deşi eu acum sunt păgubit.

Artistul a mărturisit că situaţia financiară din acest moment nu-i permite să-şi susţină cheltuielile zilnice.

„Stăteam într-o seară la restaurant, după ce am plecat de acasă, şi mă gândeam dacă mai am bani şi de felul doi. Sigur, m-am descurcat, am plecat într-un turneu la mare, unde se câştigă puţin, dar se câştigă. Am stat toată vara la un hotel all inclusive, unde am şi cântat. Dar e foarte frustrant, ca la un moment dat, să ajungi din ce ai fost, ca un boschetar. E strigător la cer!”, a spus Alin Oprea în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

Alin Oprea a mai spus în cadrul emisiunii că înainte ca cei doi copii să se mute la Londra, alături de mama lor, au vândut cinci proprietăţi din Capitală, pentru ca acestora să nu le lipsească nimic. Artistul este decis să rezolve situaţia în instanţă, mai ales că soţie i-a restricţionat accesul în casa în care locuia înainte de divorţ.