Liana Stanciu, despre Teodora şi căsnicia cu Miţă: “Ne mai certăm, dar niciodată nu s-a pus problema să mergem nici până în Drumul Taberei de unii singuri”

Ce s-a schimbat în viaţa Lianei Stanciu de când a venit pandemia, cum reuşeşte să aibă o căsnicie atât de frumoasă cu Miţă de la Bere gratis şi ce descoperă în fiecare zi la Teodora, aflaţi într-un interviu OK!

OK!: Ce ai descoperit despre tine de când a venit această distanţare socială? Te adaptezi greu, eşţi mai stresată? Ai renunţat la vreun obicei?

Am descoperit că Mihai găteşte excelent, că fii-mea are un simţ muzical incredibil şi că mai am multe de învăţat. Sunt mai agitată, nu mai stresată, poate şi fiindcă mă mişc mai puţin. Cândva aveam rutina unui masaj, a unor ore de relaxare autentică, acum peste tot e cel puţin un terminal, fie laptopul fie telefonul.

