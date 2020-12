Leonard Miron, susţinut de partener în lupta cu boala: ''A fost un moment greu când am aflat că sunt bolnav''

„Depresia nu este un lucru cu care să glumeşti, mai ales când o ai. Eu am trecut prin momente în care nu îmi dădeam seama că sunt deprimat. Am apelat la ajutor specializat. A trebuit să am pe cineva care să mă tragă de mânecă să îmi spună că unele lucruri pe care le fac, sau nu le mai fac, nu sunt ok. Depresia este un lucru extrem de serios. A fost un moment greu când am aflat că sunt bolnav’’, a mărturisit Leonard Miron la „Showbiz Report'.