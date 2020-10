Lavinia Pârva, despre fiul lui Ştefan Bănică Jr.: „E mofturos!“

Lavinia Pârva, devenită mamă pe 16 mai, când a adus pe lume un băieţel perfect sănătos, spune că cel mic este mofturos şi foarte activ.

„E mofturos. Îi place să se caţere, să urce scările. E foarte activ. Am grijă la alimentaţie, dar îi mai dau să guste. Mama mea e mai strictă cu el. Fiul meu cântă la pian cu tati, are ureche muzicală. A ascultat muzică încă de când era în burtică. Nu ştim încă cu cine seamănă mai mult”, a spus Lavinia Pârva, la Pro Tv.

În ceea ce priveşte kilogramele în plus pe care le-a luat în timpul sarcinii, ea a menţionat: „Am luat destul de multe kilograme, am reţinut multă apă. Am rămas cu câteva kilograme pe care o să le dau jos treptat. Sigur că mi-aş dori să fiu mai slabă ca înainte”.