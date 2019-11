Laurenţiu Duţă, operat de urgenţă după ce o furculiţă din plastic i-a perforat esofagul: „Situaţia putea fi mai gravă“

Laurenţiu Duţă a tras un semnal de alarmă pe contul său de Facebook, unde a povestit că a fost operat de urgenţă deoarece risca să facă un blocaj respirator, dar şi inflamaţii şi infecţii, după ce o bucată dintr-o furculiţă din plastic i-a rămas înfiptă în esofag şi i-a provocat o hemoragie internă. Tacâmul din plastic s-a rupt în timp ce artistul lua masa la hotel.

Aflându-se în acel moment în Piteşti, solistul 3Sud Est a fost transportat de urgenţă la camera de gardă a Spitalului Floreasca, în aceeaşi noapte, deoarece la spitalul piteştean nu exista personal pentru intervenţii endoscopice decât pe timpul zilei.

„Mare atenţie la tacâmurile din plastic, cu precădere la cele albe. Sunt un real pericol pentru sănătatea noastră“, a semnalat Laurenţiu Duţă pe Facebook, unde a ataşat şi câteva imagini cu tacâmul care i-a perforat esofagul.

Duţă a explicat cum s-a produs nefericitul incident: „Eu am păţit-o în urmă cu două săptămâni în seara dinaintea unui concert 3 Sud Est în Piteşti. Am comandat mâncare la hotelul unde eram cazat şi în timp ce serveam, furculiţa din plastic s-a rupt şi o bucată ascuţită din ea s-a înfipt in esofag. Am ajuns la Spitalul de Urgenţă din Piteşti, dar acolo neavând endoscop decât în timpul zilei, a trebuit să plec imediat spre Spitalul de Urgenţă Floreasca din Bucureşti, unde prin endoscopie mi s-a extras bucăţica de plastic din esofag“.

Apoi, el şi-a asigurat fanii că se simte bine şi a explicat ce s-ar fi putut întâmpla mai rău: „M-am recuperat rapid şi concertul l-am reprogramat după doua zile. Situaţia putea fi mai gravă dacă bucata de plastic ingerată ajungea în stomac, astfel putând provoca o perforaţie intestinală“.

„Am scris aceste rânduri ca un avertisment, în speranţa că acest tip de tacâmuri albe din plastic foarte subţire să nu mai fie comercializate pentru că reprezintă un real pericol pentru fiecare dintre noi“, a încheiat cântăreţul.