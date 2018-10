Lady Gaga, eseu puternic şi emoţionant despre sinucidere: „Până să terminaţi de citit acest articol, cel puţin şase persoane se vor fi sinucis în întreaga lume“

Cântăreaţa americană Lady Gaga şi Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, au scris împreună un eseu puternic şi emoţionant despre importanţa prevenirii sinuciderii, „cel mai vizibil şi extrem simptom al unei urgenţe de sănătate mintală“.

Cei doi abordează în eseul publicat în The Guardian numărul mare de sinucideri din ultimul an, stigmatul sănătăţii mintale, dar şi lipsa resurselor necesare pentru a ajuta la eradicarea urgenţelor de sănătate mintală, scrie The Independent.

„Stigmatizarea, frica şi lipsa înţelegerii compun suferinţa celor afectaţi şi previn acţiunile atât de evidente şi necesare (…). Până să terminaţi de citit acest articol, cel puţin şase persoane se vor fi sinucis în întreaga lume“, se arată în eseul semnat de cunoscuta artistă.

Lady Gaga FOTO Guliver/Getty Images

„Sinuciderea este cel mai extrem şi vizibil simptom al sănătăţii mintale urgente în care eşuăm atât de mult să ne adresăm corespunzător“, se mai arată în eseu şi se dau exemple de staruri care s-au sinucis în acest an, precum celebrul chef Anthony Bourdain şi fashion designerul Kate Spade, care s-a sinucis prin spânzurare.

„În loc să le arătăm compasiune celor care se confruntă cu probleme de sănătate mintală, îi blamăm şi condamnăm, în schimb“, scrie Lady Gaga, care, alături de Dr. Tedros, speră să poată transforma sănătatea mintală într-o adevărată prioritate pentru oameni, la fel şi înlăturarea stigmatizării.

„Amândoi am urmat diferite drumuri în viaţă, dar am observat în acelaşi timp cum conducerea politică, finanţările, inovaţia şi actele individuale de curaj şi compasiune pot schimba lumea. Este timpul să facem la fel pentru sănătatea mintală“.

Potrivit statisticilor prezentate în eseu, sinuciderea este a doua cauză de deces a persoanelor cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani în întreaga lume. De asemenea, în anul 2017, au fost raportate aproximativ 6000 de sinucideri în Marea Britanie, cu o rată a sinuciderilor de trei ori mai mare în rândul bărbaţilor. Sinuciderile sunt associate cu tulburări precum depresie, anxietate, tulburări de personalitate şi schizofrenie.

În 2011, împreună cu mama ei, Cynthia Germanotta, Lady Gaga a înfiinţat Fundaţia Born This Way la Universitatea Harvard, care are ca scop formarea unor comunităţi tinere şi spaţii sigure împotriva agresiunilor din şcoli şi abandonării.

În plus, Lady Gaga a mărturisit în trecut că suferă de fibromialgie, o boală cronică incurabilă care îi provoacă dureri severe în tot corpul şi îi afectează sănătatea psihică. din această cauză, a fost nevoită, de-a lungul timpului, să-şi anuleze o serie de concerte.