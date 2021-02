La o lună de la divorţ, What’s Up a cerut de soţie o altă femeie. Cine este blonda care i-a furat inima

What’s Up iubeşte din nou. Acesta şi-a cerut iubita de soţie la doar o lună de la divorţul de Simina Costea. Invitat în emisiunea „Vorbeşte lumea” de la Pro TV, alături de noua lui iubită, Alice Badea, unde şi-au spus povestea de iubire.

„La 33 de zile de când ne-am cunoscut, am întrebat-o «vrei să fii soţia mea pe viaţă»? Ne-am făcut tatuaje fluturaşi amândoi pe deget. Nu m-a ţinut niciodată un act împreună ce cineva. Noi am simţit că ne poate lega ceva, am făcut fluturaşul ăsta, care e fragil ca dragostea”, a mărturisit solistul, conform click.ro.

Alice Badea, are 35 de ani şi este profesoară de muzică şi co-fondator a două şcoli private de muzică din Bucureşti.

„Suntem foarte apropiaţi, mai suntem şi pe contră. Muncim în a ne accepta diferenţele. Noi ne bucurăm de iubire în general. Gesturi mărunte şi semnificative ne facem periodic”, a spus Alice în aceeaşi emisiune.