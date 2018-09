La 101 ani, Kirk Douglas a fost surprins într-o fotografie înduioşătoare alături de strănepoata sa de numai opt luni FOTO

Legendarul actor Kirk Douglas a pozat alături de strănepoata sa de numai opt luni, fiica nepotului său Cameron Douglas (39 de ani), iar fotografia, postată pe Instagram, i-a înduioşat pe fani.

Cameron Douglas, unul dintre nepoţii lui Kirk, fiul lui Michael Douglas (73 de ani), este cel care a publicat imaginea alb-negru cu legendarul actor şi micuţa Lua Izzy, alături de mesajul simplu, dar profund „LOVE/Iubire“.

Kirk Douglas şi strănepoata sa, micuţa Lua Izzy FOTO Instagram Cameron Douglas

Nu este pentru prima oară când Kirk Douglas apare într-o fotografie cu strănepoata sa. În urmă cu şapte luni, Kirk, Cameron şi Lua Izzy au făcut o poză împreună. De altfel, prin numele ales pentru fetiţă, Cameron Douglas a vrut să-i aducă un omagiu bunicului său. Născut Issur Danielovitch, lui Kirk Douglas i se spunea, pe scurt, „Izzy“, nume pe care cea mică îl poartă în prezent.

Lua Izzy este născută pe 18 decembrie 2018, iar pe 9 decembrie, Kirk Douglas va împlini venerabila vârstă de 102 ani.

Kirk Douglas, alături de Cameron Douglas şi micuţa Lua Izzy FOTO Instagram

Kirk Douglas a intrat în clubul exclusivist al starurilor de la Hollywood care au ajuns să trăiască până la vârsta de 100 de ani, precum George Burns, Bob Hope, Charles Lane, Gloria Stuart, Estelle Winwood, Luise Rainer, sau al unor actori de renume care sunt încă încă în viaţă şi deosebit de activi pentru această vârstă, precum Norman Lloyd şi Olivia de Havilland. Kirk Douglas, născut Issur Danielovich, este fiul unor imigranţi evrei ruşi, iar în biografia apărută în 1988, Douglas „a pictat“ o imagine de neuitat a familiei lui din primii ani trăiţi în America: „Tatăl meu, care a fost un comerciant de cai în Rusia, şi-a cumpărat un cal şi o căruţă mică şi a devenit peticar, aduna haine vechi, piese din metal şi mărunţişuri pentru a le vinde pe câţiva bănuţi. Chiar şi în cea mai săracă parte a oraşului, unde toate familiile se luptau pentru supravieţuire, peticarul era situat pe cea mai joasă treaptă. Şi eu eram fiul peticarului“.

Despre viaţa lui se pot scrie vrafuri de romane, însă Kirk Douglas a ales să şi-o aşeze în paginile unui volum de poezii, intitulat sugestiv „Life Could Be Verse (Viaţa ar putea fi un vers – trad)“. Colecţia prezintă călătoria lui prin viaţă: cucerirea succesului este explicată în poemul „Luck“, mariajul este schiţat în „Romance Begins at 80“, eşecul în rolul de tată este oglindit în „Michael“, iar durerea pe care simţit-o după moartea fiului cel mic, din 2004, în urma unei supradoze, este transmisă prin poezia „For Eric“, scrie thespec.com.





Şi-a făcut debutul în filmul noir clasic „Dragoste ciudată/ The Strange Love of Martha Ivers“ din 1946, după care au urmat roluri în peste 90 de filme, multe dintre ele considerate capodopere ale cinematografiei, fiind astăzi unul dintre ultimii supravieţuitori ai Epocii de Aur de la Hollywood.