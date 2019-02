Kristoff St. John, cunoscut din „Tânăr şi neliniştit“, a fost găsit mort. Care ar fi cauza morţii actorului de 52 de ani

Actorul american, nominalizat de nouă ori la premiile Daytime Emmy pentru rolul lui Neil Winters din serialul „Tânăr şi neliniştit“, a fost găsit mort de un prieten în locuinţa sa din San Fernando Valley, Los Angeles.

Nu s-a luat în considerare ipoteza unei morţi violente, dar o sursă a declarat pentru TMZ că decesul actorului ar fi fost provocat de consumul excesiv de alcool.

Kristoff St. John a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă după ce, în anul 2014, fiul lui în vârstă de 24 de ani s-a sinucis. În anul 2017, actorul a început un tratament psihiatric.

În plus, actorul a ameninţat atunci că se sinucide şi a petrecut 72 de ore sub supraveghere medicală psihiatrică, potrivit TMZ.

În anul 2018, St. John anunţa că s-a logodit cu modelul Kseniya Mikhaleva. „Cum s-a întâmplat asta? Cum? De ce ai plecat atât de repede şi m-ai lăsat singură? Nu pot să cred, erai totul pentru mine. Ai fost un tată iubitor şi o persoană extraordinară. Am fi avut atât de multe lucruri de făcut…“, a scris modelul pe Instagram.

Kristoff a interpretat rolul lui Neil Winters în serialul „Tânăr şi neliniştit/ Young and Restless“ din 1991, iar pentru interpretarea sa a fost nominalizat de nouă ori la premiile Daytime Emmy. De asemenea, a câştigat zece National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Image Awards.

