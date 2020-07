Kristina Cepraga, despre despărţirea de soţ şi revenirea în România: „Vreau iubire în toate formele posibile“

OK: Cum a fost perioada izolării pentru voi două? Sunteţi de patru luni în România...

Noi am venit în primele zile din luna martie în vizită la bunici, pentru două săptămâni, şi iată că a venit toată drama asta mondială peste noi şi lockdown-ul implicit, drept urmare am rămas în România, a fost destul de ciudat. Am fost, totuşi, privilegiate, pentru că am stat la curte, am fost răsfăţate cu mâncăruri minunate în fiecare zi...

Cum a fost pentru soţul tău în Italia în tot acest timp?

Ceea ce s-a întâmplat în Italia a fost crunt şi cumplit. Am şi cunoştinţe care au avut mari probleme de sănătate sau şi-au pierdut apropiaţi. Sunt nişte schimbări planetare pe care nu le putem influenţa noi, e de văzut cum vom merge mai departe...

