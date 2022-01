Kim Novak:  "Tata mă îngrozea. Îl iubeam, dar mai mult îl uram"

Kim Novak are o poveste de viaţă impresionantă (Foto: Profimedia).

Când era mică, Kim era atât de sfioasă, încât se ascundea după perdea de fiecare dată când părinţii ei aveau musafiri şi nu şi-a înfrânt timiditatea nici mai târziu, când ajunsese actriţă de top la Hollywood. Mama ei, Blanche Novak, a încercat s-o protejeze de eventuale pericole, însă n-a reuşit decât s-o ţină din scurt şi la distanţă. Îi făcea codiţe zi de zi şi n-o lăsa să se machieze de teamă să nu atragă atenţia băieţilor din cartierul rău famat în care locuiau. Şi cam la atât s-a rezumat educaţia dată de ea. Din păcate, n-a pregătit-o pentru ce avea să urmeze…

