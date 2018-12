Kevin Spacey, revenire neaşteptată în rolul lui Frank Underwood: monolog în care actorul dă replică acuzaţiilor de agresiune sexuală VIDEO

Pe 24 decembrie, ziua în care a fost anunţat că a fost pus sub acuzare pentru molestarea unui băiat în vârstă de 16 ani în vara anului 2016 şi la mai bine de un an de la izbucnirea scandalului, Kevin Spacey a avut o primă reacţie în faţa numeroaselor acuzaţii ce i-au fost aduse.

La doar câteva ore după ce s-a aflat că prima înfăţişare la tribunal va fi pe 7 ianuarie, actorul a publicat pe conturile de social media o filmare intitulată „Let me be Frank“, un joc de cuvinte cu trimitere la personajul pe care l-a portretizat în serialul de succes „House of Cards“ şi la care a fost forţat să renunţe după izbucnirea scandalului sexual.

Asumându-şi rolul lui Frank Underwood, monologul pare să aibă două ţeluri: pe de-o parte, critică decizia echipei Netflix de a-l înlătura din ultimul sezon în urma acuzaţiilor ce i-au fost aduse, iar pe de altă parte, dă o replică celor care îl dispreţuiesc din cauza presupusului său comportament inadecvat.





Monologul integral „Let me be Frank“

„Ştiu ce vrei. Oh, sigur că ei au încercat să ne separe, dar ceea ce avem noi este mult prea puternic. La urma urmei, noi doi ne-am împărtăşit tot. Ţi-am spus cele mai întunecate secrete ale mele. Ţi-am arătat exact de ceea ce sunt capabili oameni. Te-am şocat cu sinceritatea mea. În mare parte, te-am provocat şi te-am făcut să gândeşti. Iar tu ai avut încredere în mine chiar dacă ştiai că nu ar trebui. Aşa că nu am terminat, indiferent de ce ar spune oricine. În plus, ştiu ce vrei. Mă vrei înapoi. Sigur că unii au crezut totul şi au aşteptat cu sufletul la gură să mărturisesc totul. Pur şi simplu mor de nerăbdare să mă audă declarând că totul este adevărat şi că am primit ce am meritat. Nu ar fi mai uşor? Dacă totul ar fi atât de simplu… Doar că tu şi cu mine ştim că niciodată nu e atât de simplu, nu în politică, nu în viaţă. Dar tu nu ai crede ce e mai rău fără a avea dovezi? Tu nu te-ai grăbi să judeci fără dovezi, nu-i aşa? Ai făcut-o? Nu, tu nu. Eşti mai deştept de atât.





Oricum, toate aceste prezumţii au atras un final atât de nesatisfăcător şi când te gândeşti că ar fi putut fi o ieşire din scenă memorabilă. Ce vreau să spun e că dacă tu şi cu mine am învăţat ceva în toţi aceşti ani este că în viaţă şi în artă orice opţiune este posibilă. Nouă nu ne-a fost frică. Nu pentru ce am spus, nu pentru ce am făcut şi nici acum nu ne este frică. Pentru că vă pot promite atât: dacă nu am plătit preţul pentru lucrurile pe care ştim amândoi că le-am făcut, cu siguranţă nu voi plăti preţul pentru lucrurile pe care nu le-am făcut. Ei bine, sigur că vor spune că sunt lipsit de respect pentru că nu joc conform regulilor, de parcă am făcut-o vreodată. Nu am făcut-o şi vouă v-a plăcut oricum.





În ciuda tuturor animozităţilor, a titlurilor, a sentinţelor fără process, în ciuda tuturor lucrurilor, chiar şi în ciuda morţii mele mă simt surprinzător de bine, iar încrederea mea creşte în fiecare zi ştiind că în curând veţi şti adevărul complet. Staţi puţin, acum că mă gândesc la asta, nu m-ai văzut niciodată murind, nu-i aşa? Concluziile pot fi atât de înşelătoare. Ţi-a fost dor de mine?“





Derapajele comportamentale ale lui Kevin Spacey au intrat în atenţia presei în octombrie 2017, după ce actorul Anthony Rapp (47 de ani), cunoscut din serialul „Star Trek: Discovery“, l-a acuzat că i-a făcut avansuri sexuale în anul 1986, pe când avea doar 14 ani. La scurt timp, Spacey a publicat un mesaj pe Twitter în care îi cere iertare, precizând însă că nu-şi aminteşte cu exactitate ce s-a întâmplat în acea noapte, având în vedere că era sub influenţa alcoolului şi că au trecut 30 de ani de atunci. Totodată, Spacey a pus capăt speculaţiilor şi a recunoscut că este gay. Ulterior, mai mulţi bărbaţi de la Hollywood şi nu numai, dar şi 20 de angajaţi ai prestigiosului teatru Old Vic din Londra, unde Kevin Spacey a fost director artistic timp de 11 ani, l-au acuzat pe starul american de comportament inadecvat. În urma valului de acuzaţii, Kevin Spacey a fost concediat de Netflix şi, într-o decizie fără precedent la Hollywood , a fost înlocuit de regizorul Ridley Scott în drama „All the Money in the World“, producţie deja finalizată la momentul respectiv. În plus, „Billionaire Boys Club“ – primul film în care actorul a apărut după ce a fost acuzat de hărţuire sexuală – a fost un eşec de proporţii în ceea ce priveşte încasările, marcând cel mai slab debut din cariera câştigătorului de Oscar.





Kevin Spacey, născut pe 26 iulie 1959, în New Jersey, este actor american de teatru, televiziune şi cinema. Considerat unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale, starul hollywoodian a câştigat două premii Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele „Suspecţi de serviciu/ The Usual Suspects“ (1995) şi „American Beauty“ (1999). A jucat în filme precum „Se7en“, „LA Confidential“ şi „The Men Who Stare at Goats“.