Kevin Spacey, fotografiat în public pentru prima dată după izbucnirea scandalului sexual în care este implicat. Cum a fost surprins FOTO

Kevin Spacey, fosta vedetă a serialului „House of Cards“ şi premiat cu două Oscaruri, a fost surprins ieşind dintr-o clădire şi intrând într-o maşină care îl aştepta pe marginea drumului.

Actorul pare că a încercat să se deghizeze pentru a ţine la distanţă fotografii. Spacey a fost surprins, însă, purtând o căciulă pe cap, o bandană în jurul gurii şi o eşarfă.

Kevin Spacey FOTO TheImageDirect.com/Splash News

Kevin Spacey FOTO TheImageDirect.com/Splash News

În plus, actorul pare că a luat în greutate faţă de decembrie 2017, când a fost surprins de paparazzi făcând jogging, mai notează sursa citată.

Actorul nu a mai apărut în public de la primele acuzaţii aduse contra lui în octombrie 2017, la începutul mişcării #MeToo, însă pe 24 decembrie, când a fost anunţat oficial că va fi inculpat, Kevin Spacey a publicat pe reţelele sociale o filmare în care, prin vocea personajului Frank Underwood din serialul „House of Cards“, face aluzii la scandalul sexual în care este implicat.

„Dacă nu am plătit preţul pentru lucrurile pe care ştim amândoi că le-am făcut, cu siguranţă nu voi plăti preţul pentru lucrurile pe care nu le-am făcut. Ei bine, sigur că vor spune că sunt lipsit de respect pentru că nu joc conform regulilor, de parcă am făcut-o vreodată. Nu am făcut-o şi vouă v-a plăcut oricum“, este doar un scurt pasaj din monologul neaşteptat al artistului.