Kevin Spacey cere anularea cazului penal în care este acuzat de agresiune sexuală: care este motivul

Kevin Spacey cere anularea cazului penal în care este implicat, după ce tânărul care îl acuza de agresiune sexuală a refuzat să depună mărturie, fapt ce l-a făcut pe judecător să pună sub semnul întrebării viabilitatea cazului, scrie publicaţia The Hollywood Reporter , citată de News.ro Bărbatul care spune că Spacey l-a agresat într-un bar din Massachussetts în 2016 a invocat dreptul dat de Al Cincilea Amendament şi a refuzat să depună mărturie, după ce a fost întrebat de avocatul actorului legat de mesajele text despre care apărarea susţine că au fost şterse. Refuzul bărbatului de a face declaraţii l-a făcut pe judecător să pună sub semnul întrebării viabilitatea cazului deschis împotriva actorului câştigător a două premii Oscar. Bărbatului i-a fost ordonat să depună mărturie după ce nu a predat apărării telefonul pe care l-a folosit în noaptea respectivă, despre care a spus apoi că l-a pierdut. Avocaţii lui Spacey spun că bărbatul a şters din telefon mesajele care ar susţine cele spuse de actor, apoi a oferit anchetatorilor capturi editate cu discuţiile din seara aceea. Acuzatorul, care a vorbit public pentru prima dată, a spus că a dat poliţiei ce avea la acel moment şi că nu a intervenit în mesaje. Conţinutul telefonului a fost păstrat pe un computer şi, astfel, au putut fi date capturile, a spus avocatul lui. „Nu ştiu nimic despre vreo ştergere a mesajelor din telefonul meu“, a spus bărbatul. Associated Press, citată de The New York Times, nu a dezvăluit numele presupusei victime. Presat de avocat, care i-a explicat că alterarea probelor reprezintă o infracţiune, bărbatul a invocat dreptul împotriva auto-incriminării şi judecătorul a spus că mărturia lui de luni va fi off the record. Avocatul lui Spacey, care a declarat că o copie a conţinutului telefonului nu este suficientă, a cerut insistent respingerea cazului, despre care a spus că este compromis în totalitate. Judecătorul a recunoscut că procurorii vor avea dificultăţi să aducă cazul în proces dacă bărbatul nu va vrea să depună mărturie, în timp ce Kevin Spacey nu a fost chemat la audierea de luni şi nici nu a fost prezent. Recent, avocatul lui Kevin Spacey a anunţat că un tânăr care l-a acuzat pe actor că l-a agresat sexual a renunţat la procesul civil . Actorul, acuzat de indecenţă, molestare şi lovire, fapte pentru care riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare şi înregistrarea ca agresor sexual, a pledat nevinovat, în timp ce avocaţii actorului l-au acuzat pe tânăr că minte pentru a obţine despăgubiri financiare. Presupusa agresiune s-a petrecut în noaptea de 7 spre 8 iulie 2016 în barul-restaurant Club Car din Nantucket, unde tânărul care susţine că a fost agresat era angajat sezonier. Băiatul, William Little, în vârstă de 18 ani la momentul presupusei agresiuni, a povestit poliţiştilor că i-a trimis prietenei sale mesaje prin intermediul Snapchat, între care un videoclip în care a surprins o parte din agresiunea sexuală. Bărbatul le-a spus poliţiştilor că, după ce i s-a încheiat tura în barul Club Car din Nantucket, a mers să vorbească cu actorul pentru că dorea să facă o fotografie cu el. El a spus că Spacey i-a adus mai multe pahare cu băutură şi a încercat să îl convingă să meargă cu el acasă, înainte să îl descheie la pantaloni şi să îi atingă organele genitale timp de 3 minute. Acuzatorul a explicat că a încercat să îndepărteze mâinile lui Spacey, dar acesta nu se oprea şi el nu ştia ce să facă pentru că nu voia să aibă probleme pentru că a consumat alcool deşi nu avea vârsta legală. Bărbatul a spus că a plecat când Spacey s-a dus la toaletă.

Acuzaţia de la tribunalul din Nantucket este singura pentru moment pentru a-l incrimina, dar alte anchete au fost deschise împotriva lui Kevin Spacey ca urmare a altor agresiuni, la Los Angeles şi la Londra, unde 20 de angajaţi ai prestigiosului teatru Old Vic din Londra, pe care Kevin Spacey l-a condus ca director artistic timp de 11 ani, l-au acuzat pe starul american de comportament inadecvat.

Actorul nu a mai apărut în public de la primele acuzaţii aduse contra lui în octombrie 2017, la începutul mişcării #MeToo, însă pe 24 decembrie, când a fost anunţat oficial că va fi inculpat, Kevin Spacey a publicat pe reţelele sociale o filmare în care, prin vocea personajului Frank Underwood din serialul „House of Cards“, face aluzii la scandalul sexual în care este implicat.

„Dacă nu am plătit preţul pentru lucrurile pe care ştim amândoi că le-am făcut, cu siguranţă nu voi plăti preţul pentru lucrurile pe care nu le-am făcut. Ei bine, sigur că vor spune că sunt lipsit de respect pentru că nu joc conform regulilor, de parcă am făcut-o vreodată. Nu am făcut-o şi vouă v-a plăcut oricum“, este doar un scurt pasaj din monologul neaşteptat al artistului.

Derapajele comportamentale ale lui Kevin Spacey au intrat în atenţia presei în octombrie 2017, după ce actorul Anthony Rapp (47 de ani), cunoscut din serialul „Star Trek: Discovery“, l-a acuzat că i-a făcut avansuri sexuale în anul 1986, pe când avea doar 14 ani. La scurt timp, Spacey a publicat un mesaj pe Twitter în care îi cere iertare, precizând însă că nu-şi aminteşte cu exactitate ce s-a întâmplat în acea noapte, având în vedere că era sub influenţa alcoolului şi că au trecut 30 de ani de atunci. Totodată, Spacey a pus capăt speculaţiilor şi a recunoscut că este gay. Ulterior, mai mulţi bărbaţi de la Hollywood şi nu numai, dar şi 20 de angajaţi ai prestigiosului teatru Old Vic din Londra, unde Kevin Spacey a fost director artistic timp de 11 ani, l-au acuzat pe starul american de comportament inadecvat. În urma valului de acuzaţii, Kevin Spacey a fost concediat de Netflix şi, într-o decizie fără precedent la Hollywood , a fost înlocuit de regizorul Ridley Scott în drama „All the Money in the World“, producţie deja finalizată la momentul respectiv. În plus, „Billionaire Boys Club“ – primul film în care actorul a apărut după ce a fost acuzat de hărţuire sexuală – a fost un eşec de proporţii în ceea ce priveşte încasările, marcând cel mai slab debut din cariera câştigătorului de Oscar. Kevin Spacey, născut pe 26 iulie 1959, în New Jersey, este actor american de teatru, televiziune şi cinema. Considerat unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale, starul hollywoodian a câştigat două premii Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele „Suspecţi de serviciu/ The Usual Suspects“ (1995) şi „American Beauty“ (1999). A jucat în filme precum „Se7en“, „LA Confidential“ şi „The Men Who Stare at Goats“.

