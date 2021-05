Kevin Costner, detalii neştiute despre trecutul său: „Tatăl meu s-a supărat când i-am zis că vreau să fiu actor“

De neuitat în rolul din The Bodyguard (1992), cu două premii Oscar în palmares pentru Dansând cu lupii (1990) şi cu o avere de peste 250 de milioane de dolari, Kevin Costner ar putea să nu mai ridice vreun deget vreodată. Cu toate acestea, la 66 de ani, în plină pandemie, este mai ocupat ca niciodată. De la succesul serialului western Yellowstone, ce urmăreşte destinul unei familii puternice, şi până la cel mai recent film, Let Him Go, o dramă neo- western, actorul se vântură prin lume, în vreme ce restul oamenilor se ascund în case.

Tu şi soţia ta, Christine, aveţi trei copii. Ce fel de sfaturi le dai?

Sunt genul de tată pe care copiii se pot baza şi scopul meu e să le ofer acea îndrumare de care au nevoie, nu cea care le convine lor. Cred că un tată nu trebuie să le spună copiilor doar ceea ce aceştia vor să audă. Uneori le spui “nu”, din simplul fapt că ai trecut şi tu cândva prin situaţii similare şi ştii mai bine ce e de făcut. Nu-mi pasă ce vor alege copiii mei să facă în viaţă, dar îmi pasă ce fel de oameni vor deveni.

