Keira Knightley, probleme psihice din cauza celebrităţii: „Mă simţeam o creatură cu faţă ciudată“

Keira Knightley a povestit despre drama pe care a trăit-o la vârsta de 22 de ani, când a fost diagnosticată cu sindrom de stres post-traumatic cauzat de celebritate, potrivit Daily Mail

Ea a suferit o tulburare mintală soldată cu atacuri de panică, în urma presiunilor copleşitoare ale faimei la o vârstă fragedă.

Chiar dacă avea succes, actriţa spune că se simţea „fără valoare“ din cauza criticilor care i-au fost aduse.







Keira a mărturisit că la acea vreme se simţea copleşită de paparazzi, fiind chiar prea speriată pentru a mai ieşi din casă şi să le facă faţă. Faptul că era urmărită de aceştia transforma plecarea de acasă „într-o luptă“ în fiecare zi.







„Am intrat adânc în terapie şi toate acestea, iar terapeutul mi-a spus: «Este uimitor. În mod normal, vin aici persoane care cred că oamenii vorbesc despre ele şi care cred că sunt urmăriţi, dar de fapt nu li se întâmplă toate acestea. Eşti prima persoană căreia chiar i se întâmplă asta»“, povesteşte actriţa. Ea a povestit că lipsa ei de formare profesională a făcut-o să se concentreze pe negativism: „Practic mă simţeam fără valoare“.





Vedeta filmului „The Love Actually“ a mărturisit că la un moment dat nu a mai ieşit din casă timp de trei luni, iar pentru a se asigura că nu va face atac de panică, a fost nevoită să facă hipnoterapie înaintea apariţiei pe covorul roşu la gala premiilor BAFTA în 2008, unde a fost nominalizată pentru rolul din drama „Atonement“.





Situaţia a continuat chiar şi după ce a primit nominalizarea la Oscar pentru „cea mai bună actriţă“ pentru performanţa din „Pride and Prejudice“: „Mă simţeam ca şi cum nu existam şi eram o creatură cu faţă ciudată, căreia oamenii îi răspundeau ciudat şi nu înţelegeam de ce“.





Faima cunoscutei actriţe a crescut după ce a apărut în „Bend it Like Beckham“, „Pirates of the Caribbean“ şi „Love Actually“. Privind retrospectiv, Keira a declarat că toate acele filme făcute îi par un lucru „total nebunesc“. Ea a mărturisit şi că a fost nevoită să ia un an de pauză după ce a jucat în filmele „Pirates of the Caribbean“ şi „Love Actually“.







Knightley este cea mai recentă vedetă care vorbeşte public despre PTSD (Sindrom de stres post-traumatic). Înaintea ei, cântăreaţa Ariana Grande (25 de ani), a dezvăluit că a fost diagnosticată cu tulburare de stres post-traumatic în urma atentatului cu bombă de la concertul ei din Manchester.





De asemenea, şi cântăreţul Will Young (39 de ani) a vorbit de stres post-traumatic, pe care l-a dezvoltat vreme de mai mulţi ani din cauză că şi-a ascuns homosexualitatea, pentru că a fost agresat în şcoală şi a fost separat de fratele geamăn la naştere.





PTSD este o tulburare care se caracterizează prin reexperimentarea unui eveniment traumatic extern, însoţită de simptome de excitaţie crescută şi de evitare a stimulilor asociaţi cu trauma.







Keira Christina Knightley este una dintre cele mai cunoscute tinere actriţe britanice. Este fiica actorului Will Knightley (72 de ani) şi a scenaristei Sharman Macdonald (67 de ani).





Primul rol notabil i-a fost oferit de regizorul George Lucas, care a distribuit-o în „Star Wars Episodul I - Ameninţarea fantomei“, unde „a împărţit“ partitura prinţesei Amidala cu Natalie Portman.

În 2006, Keira a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul din „Mândrie şi prejudecată“. Tot în 2006, actriţa a fost votată cea mai sexy femeie din lume şi a semnat un contract cu Chanel.

În 2007, Knightley a jucat împreună cu James McAvoy în filmul „Remuşcare“, pelicula primind şase nominalizări la premiile Oscar. Printre filmele ei mai recente se numără, „The Beautiful and the Damned“ (2011), „Metodă periculoasă/ A Dangerous Method“ (2011) şi „Anna Karenina“ (2012).





În anul 2013 s-a căsătorit cu muzicianul britanic James Righton (35 de ani), iar împreună au o fetiţă, Edie, în vârstă de 3 ani.