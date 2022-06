Kate şi William au prezentat primul lor portret oficial - FOTO

Este primul portret comun pe pânză. Kate şi William, în vizită în Cambridgeshire, au dezvăluit public, la Fitzwilliam Museum de la Universitatea din Cambridge, un portret reprezentându-i, pictat de artistul britanic Jamie Coreth.

Delighted to see this new portrait unveiled at the @FitzMuseum_UK in Cambridge today!



🎨 Jamie Coreth pic.twitter.com/36e9k4YOaN