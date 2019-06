Julia Louis-Dreyfus, despre cancerul la sân: „Sincer, când am aflat, am început să râd isteric, apoi am simţit ce înseamnă frica adevărată“

În cadrul unui interviu, Julia Louis-Dreyfus a dezvăluit mai multe despre cum a descoperit un nodul la sân şi a primit diagnosticul la o zi după ce a câştigat cel de-al şaselea premiu Emmy pentru interpretararea Selinei Meyer, vicepreşedinte al Statelor Unite, din „Veep“.

Actriţa a povestit că a făcut o biopsie imediat ce a simţit un nodul. „Medicul meu mi-a spus dinainte: «Cred că ar trebui să vă pregătiţi pentru veşti proaste». Apoi am avut gala Emmy. Trebuia să merg la toate acele evenimente şi, sincer, nu-mi amintesc nimic, eram pe pilot automat. Apoi, la Emmy, am câştigat. Totul a fost foarte interesant. În dimineaţa următoare, am primit apelul care confirma că era vorba de cancer“.

Actriţa a mărturisit că reacţia ei nu a fost una tipică la aflarea veştii: „Am început să râd isteric“. Imediat după, însă, a fost curpinsă de frică.



„Vreau să vă recunosc că am început să râd isteric“. Actriţa a resimţit sentimentele confuze prinvind câştigul mare la Premiile Emmy, cu o noapte înainte, urmând apoi vestea devastatoare în dimineaţa următoare: „Este hilar. Ai un trofeu într-o mână şi un diagnostic de cancer în cealaltă. Este incredibil. Toate astea mi-au schimbat viaţa. Totul se dărâmă. Totul“. Ea a mai mărturisit că iniţial a simţit panică, care a fost urmată de frică - „adevărata frică“. Şi apoi, rapid, a simţit că devine clar tot ce contează cu adevărat în viaţă.

La scurt timp, a făcut publică vestea. „Una din opt femei suferă de cancer la sân. Astăzi, eu sunt aceea“, şi-a început Julia Louis Dreyfus mesajul de pe Twitter.

„Sunt o mulţime de oamenii. Sunt o mulţienme de femei. Bărbaţii au cancer la sân. Cancerul este o boală în plină expansiune“, a mai spus Louis-Dreyfus.

Starul a menţionat că „tot ce este preţios devine clar“ după un astfel de diagnostic şi cum familia ei a ajutat-o enorm să depăşească perioada dificilă. Vorbind despre căsătoria ei cu scriitorul şi regizorul Brad Hall, actriţa a spus: „L-am ales cu adevărat pe cel potrivit. Este o persoană cu adevărat statornică, calmă, încrezătoare şi morală. A fost crescut bine. Nu sugerez că este întotdeauna uşor, dar împreună am fost alături unul de celălalt şi pur şi simplu continuăm. Fără el alături de mine şi fără copiii mei, Charlie şi Henry, puteam să pierd traiectoria vieţii mele“.

OH Boy! We got her!!!! We did it! Julia Louis-Dreyfus @officialjld is in our tiny attic today! The whole AE staff is head over heels in love. ALL three of us! ♥️♥️♥️ Thanks Julia!!! @armchairexppod https://t.co/1Vv8GwtVwj pic.twitter.com/42i4zNIFA7