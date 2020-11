Jorge, prezentatorul de la Masked Singer Romania, gest adorabil de ziua fiicei lui

Jorge (38 ani), prezentatorul emisiunii de la ProTV, Masked Singer România, a sărbătorit de curând ziua fiicei lui. Karina a împlinit 12 ani şi cea mai mare dorinţa a ei a fost să îşi petreacă ziua de naştere alături de familia ei, mai precis celebrul său tată şi fratele ei, David, soţia lui Jorge, Ramona, şi sora ei vitregă, Emily, dar şi de mama ei, Alina, şi soţul ei, omul de afaceri şi politicianul Ilan Laufer (37 ani), scrie click.ro

„Karina a împlinit 12 ani şi şi-a dorit foarte mult această reuniune de familie şi ne-am bucurat foarte mult în condiţiile de faţă, că am putut să fim cu toţii, mai ales pe timp de pandemie. Apreciez orice clipă petrecută cu familia şi după atâta timp am reuşit să facem reuniunea asta de familie. Anul trecut, de ziua Karinei nu am reuşit, eu eram în România şi ea în America, şi-a făcut ziua cu George acolo şi a fost singura zi de naştere a ei pe care am ratat-o. Aşa că vineri seară ne-am reunit cu toţii, eu am gătit felurile de mâncare preferate ale Karinei, am făcut pâine de casă, tuturor le-a plăcut foarte mult mâncarea şi pâinea mea, pe care au apreciat-o cel mai mult. Karinei i-am făcut în mod special Butter Chicken, este un fel de mâncare indiană şi am învăţat să o fac special pentru ea, atât ea cât şi Ilan sunt înnebuniţi după Butter Chicken. George a adus tortul”, a povestit pentru Click! Alina Laufer.

Mesajul lui Jorge pentru fiica lui

„12 ani…Până să apari în viaţa mea, credeam că sunt cel mai fericit, apoi am înţeles ce înseamnă iubirea necondiţionată! Cu tine am învăţat să fiu tată şi un om mai bun. Îţi mulţumesc că mă scoţi mereu din zona de confort. La mulţi ani gărgăriţă, TE IUBESC”, a fost mesajul postat de Jorge pe paginile lui de socializare. Pe InstaStory Jorge a postat un filmuleţ de la petrecerea Karinei, iar pe o poză cu toată familiaa postat mesajul: „S-a întâmplat acum ceea ce trebuia să aibă loc de mult…”.

„Karina a fost extrem de încântată, a primit multe cadouri de la George, organizarea zilei de naştere a fost din partea mea. Am muncit aproape o săptămâna să mă organizez. A ieşit foarte frumos! Karina a fost foarte fericită că a venit fratele ei, familia, în formula asta nu am mai fost aşa, cu toţii acasă niciodată, doar la restaurant, iar în formula completă nu am mai fost la ziua ei din 2017, dinainte să plecăm să locuim în America”, a mai adăugat Alina Laufer, fosta soţie a lui Jorge, care trăieşte acum o perioadă emoţionantă din viaţa ei, fiind însărcinată cu gemeni.