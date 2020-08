Jon Bon Jovi a vândut o vilă pentru 20 de milioane de dolari şi a cumpărat o alta cu 43 de milioane de dolari

În 2018, el a cumpărat vila din Florida, cu suprafaţă de peste 1.500 de metri pătraţi, pentru 10 milioane de dolari şi a scos-o la vânzare în luna mai a acestui an, pentru 22,9 milioane de dolari.

Preţul obţinut este de 19,84 de milioane de dolari.

Casa a fost construită de Shapiro Pertnoy Company, iar interiorul a fost amenajat de Caroline Rafferty.

Cea mai nouă achiziţie a lui Bon Jovi este mult mai spaţioasă - cu peste 3.100 de metri pătraţi -, aflată la câţiva kilometri de proprietatea vândută, pe plajă.

Aceasta a fost scoasă la vânzare în luna ianuarie, pentru 44,9 milioane de dolari. Casa are şapte dormitoare şi tot atâtea băi, iar pe proprietate se află şi o casă secundară, cu bar deschis, piscină şi o terasă.

Proiectată de Thomas Kirchhoff, casa a fost amenajată de David Kleinberg.

Jon Bon Jovi este cunoscut drept un „colecţionar de case”. El mai deţine un apartament cu patru dormitoare în West Village din New York, pentru care a plătit aproximativ 17 milioane de dolari în 2017, şi o vilă în East Hampton, pe care a cumpărat-o în 2004 pentru 7,6 milioane de dolari.

Conacul lui în stil francez localizat în Middletown (New Jersey), cunoscut sub numele Hight Point Estate şi proiectat de celebrul arhitect Robert A.M. Stern, a fost scos la vânzare în 2017 şi încă îşi caută cumpărător. Preţul, care nu a fost dezvăluit, este, aparent, 20 de milioane de dolari.