Johnny Depp a pierdut procesul cu tabloidul The Sun

Depp, în vârstă de 57 de ani, faimos pentru rolurile din filme precum "Pirates of the Caribbean" şi "Edward Scissorhands", a dat în judecată News Group Newspapers, editorul pentru The Sun, şi pe unul dintre jurnalişti, Dan Wootton, din cauză că într-un articol din 2018 a afirmat că actorul a fost violent cu fosta sa soţie, actriţa Amber Heard, în vârstă de 34 de ani.

Considerat cel mai mare proces de defăimare din Anglia secolului 21, procesul a început pe 7 iulie şi s-a încheiat pe 28 iulie.

Timp de 16 zile, starul de la Hollywood a fost prezent la Înalta Curte din Londra, la fel şi fosta lui soţie, actriţa Amber Heard, care a prezentat acuzaţiile aduse lui ce stau la baza apărării publicaţiei deţinute de Rupert Murdoch.

Johnny Depp a acţionat-o în judecată pe fosta soţie şi în statul Virginia, cerându-i 50 de milioane de dolari, după ce ea a scris un editorial în Washington Post în care îl acuză de violenţă.

Amber Heard şi Johnny Depp FOTO Getty Images