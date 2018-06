Johnny Depp, dezvăluiri intime despre problemele din viaţa sa: „Nu mai puteam suporta durerea“. Starul a explicat cum şi-a pierdut toţi banii

„Deci, sunteţi aici să auziţi adevărul? Este plin de trădare“, şi-a început Johnny Depp interviul extrem de sincer acordat revistei „Rolling Stone“ . Starul american a recunoscut că a semnat acte fără să le citească şi că a cheltuit peste 30.000 de dolari pe lună doar pe vin, a dezvăluit că despărţirea de Amber Heard i-a provocat o depresie groaznică şi că a fost nevoit să se descurce singur după ce a fost abandonat de toată lumea.

Actorul şi-a pierdut aproape întreaga avere de 600 de milioane de dolari şi cu ochii în lacrimi a mărturisit ce l-a afectat cel mai tare în legătură cu acest lucru. „Fiul meu a auzit de la colegii de şcoală că tatăl lui a pierdut toţi banii. Nu e un lucru corect...“, a declarat Depp.

Vorbind despre divorţul de actriţa americană Amber Heard (32 de ani), care l-a acuzat de violenţă domestică, Depp a precizat că l-a aruncat într-o depresie îngrozitoare.

„Am fost în cel mai jos punct al vieţii mele. Mă gândeam mereu că următorul pas va fi să ajung într-un loc cu ochii deschişi şi să plec de acolo cu ochii închişi. Nu mai puteam suporta acea durere în fiecare zi“, a declarat actorul, făcând referire la mariajul eşuat, problemele financiare şi decesul mamei sale bolnave de cancer.

De altfel, starul a vorbit deschis şi despre relaţia complicată pe care a avut-o cu mama lui, Betty Sue, căreia i-a cumpărat o casă din primii bani câştigaţi la Hollywood. „Am primit multe bătăi iraţionale de la ea, dar era mama. Nu cred că m-am raportat vreodată la oameni şi în special la femei altfel decât gândindu-mă că «pot să îi repar». Am preţuit-o pe Betty Sue, chiar dacă putea fi o adevărată scorpie pe tocuri. La înmormântarea ei am zis: «Mama mea a fost poate cea mai rea fiinţă umană pe care am întâlnit-o în viaţa mea».“

Johnny Depp a dezvăluit că a făcut faţă durerii pornind în turneu cu trupa sa, The Hollywood Vampires, şi scriind un volum de memorii: „În fiecare dimineaţă îmi turnam vodcă în pahar şi începeam să scriu până când lacrimile îmi inundau ochii şi nu mai eram în stare să văd pagina. Am tot încercat să-mi dau seama ce am făcut să merit aşa ceva. Am încercat mereu să fiu bun cu toată lumea, să-i ajut pe toţi, să fiu sincer cu toţi. Adevărul este cel mai important pentru mine. Şi cu toate astea, mi s-au întâmplat toate aceste lucruri...“

Actorul a subliniat că membrii familiei şi prietenii apropiaţi l-au avertizat că nu este o decizie înţeleaptă să se căsătorească şi l-au sfătuit măcar să semneze un acord prenupţial cu Amber Heard, însă el a refuzat şi a cheltuit un milion de dolari pentru nunta ce a avut loc pe o insulă.

În urma divorţului, Johnny Depp i-a plătit fostei sale soţii 7 milioane de dolari, pe care Amber Heard i-a donat în scopuri umanitare FOTO Guliver/Getty Images

După scandalul divorţului, Depp a rămas singur, abandonat de familie, prieteni şi manageri.

Actorul nu s-a ferit nici să-şi recunoască dependenţa de droguri şi alcool, precizând că s-a văzut nevoit să apeleze la o cască pentru a i se sufla replicile din filme, şi a explicat cum a ajuns în pragul falimentului din cauza stilului de viaţă extravagant, dar şi pentru că şi-a întreţinut familia şi a plătit pensia alimentară fostei soţii, Vanessa Paradis.

De asemenea, actorul susţine însă şi că a fost furat de administratorii averii sale: „Dacă trebuia să semnez nişte acte, le semnam imediat. Nu le citeam pentru că aveam încredere în acei oameni. Acum citesc şi analizez tot ce semnez.“

Actorul se află în plin proces cu foştii săi manageri, care au declarat în documentele depuse în instanţă că starul a scăpat total de sub control în privinţa stilului de viaţă şi a cheltuit 30.000 de dolari pe lună doar pe vin. Starul, care le cere daune de 25 de milioane de dolari, ţine să-i contrazică însă: „Este insultător să spună despre mine că am cheltuit 30.000 de dolari pe lună pentru vin, pentru că suma a fost mult mai mare.“