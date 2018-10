Johnny Depp, despre controversa creată de apariţia în seria „Fantastic Beasts“ şi acuzaţiile de violenţă domestică: „Am fost învinovăţit pe nedrept“

„Ideea este că mi-au fost aduse acuzaţii false. De aceea, am şi dat în judecată ziarul «The Sun» pentru defăimare din cauza publicării în repetate rânduri a unor acuzaţii false. JK Rowling (producătoarea peliculei «Fantastic Beasts» – n.r.) a văzut dovezile, prin urmare, ştie că am fost învinovăţit pe nedrept, şi, de aceea, m-a susţinut public. Ea nu tratează lucrurile cu superficialitate. Nu ar fi ieşit să vorbească dacă nu ar fi ştiut adevărul“, susţine Johnny Depp.

Johnny Depp şi Amber Heard s-au logodit în decembrie 2013, după ce s-au întâlnit pe platourile de filmare ale lungmetrajului „Jurnalul unui iubitor de rom/ The Rum Diary“ din 2011. Cei doi s-au căsătorit la începutul anului trecut în cadrul unei ceremonii private restrânse organizate în reşedinţa din Los Angeles, urmată de o petrecere pe insula privată a actorului.

„Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald“, continuarea peliculei „Fantastic Beasts and Where to Find Them“ şi un spin-off a seriei „Harry Potter“, va avea premiera în România pe 16 noiembrie 2018, simultan cu cea din SUA.