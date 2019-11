John Legend, desemnat cel mai sexy bărbat în viaţă. Reacţia lui Chrissy Teigen, soţia artistului

John Legend a primit titlul de Cel mai sexy bărbat în viaţă, acordat de revista People pentru anul 2019.

Britanicul Idris Elba a primit titlul anul trecut. În ultimii ani, printre cei mai sexy bărbaţi în viaţă desemnaţi de revista americană s-au numărat Blake Shelton, Chris Hemsworth, Adam Levine, George Clooney şi Channing Tatum.

John Legend a fost desemnat de revista People Cel mai sexy bărbat în viaţă FOTO Facebook/People

Chrissy Teigen a postat pe Twitter o imagine cu coperta revistei People, ce îl are în prim-plan pe Legend, alături de descrierea: „Secretul meu a ieşit la iveală. Mi-am îndeplinit visul de a avea cel mai sexy bărbat în viaţă! E o onoare!“.

my secret is out. I have fulfilled my dream of having boned @people's sexiest man alive!! an honor!!!!! pic.twitter.com/xu7ygnhOZk