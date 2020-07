John Legend: „Am o lungă istorie de infidelităţi“. Soţul lui Chrissy Teigen se confesează

"Da, am o lungă istorie de infidelităţi", a recunoscut John Legend. "Asta s-a întâmplat când aveam 20 şi ceva de ani", a explicat artistul în vârstă de 41 de ani. "Eu am fost mai tânăr decât colegii mei în liceu şi facultate, aşa că nu prea aveam succes la fete. Dar apoi, când am început să am parte de atenţia fetelor, mi-a plăcut la nebunie. Şi am recuperat. Cred că încercam să-mi găsesc scuze tehnice pentru înşelat, spunându-mi că relaţia mea nu era ce trebuia. Dar în realitate, eu înşelam, eram nesincer şi egoist. Dar asta s-a întâmplat înainte ca eu să devin faimos", a mărturisit Legend, care spune că lucrurile s-au schimbat radical pentru el când a întâlnit-o pe Chrissy Teigen.

