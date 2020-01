Joaquin Phoenix, discurs înverşunat la Globurile de Aur împotriva actorilor care călătoresc cu avioane private VIDEO

Actorul Joaquin Phoenix a fost întâmpinat cu aplauze furtunoase pe scena Globurilor de Aur 2020, din Beverly Hills, însă discursul său a devenit stânjenitor, imediat ce starul a început să-şi laude colegii de industrie pentru „munca lor fascinantă“, potrivit nationalpost.com.

El a mărturisit că s-a simţit intimidat de unii dintre actorii care l-au abordat, deşi „au împărtăşit acelaşi agent“.

Joaquin a continuat să-i mulţumească regizorului Todd Phillips, numindu-l „un prieten şi un grozav coleg de muncă“, înainte de a încheia discursul cu o pledoarie de susţinere a Australiei, devastată de incendii şi a consecinţelor grave ale poluării.





„Uite ce e, nu vreau să supăr pe nimeni, e foarte frumos că atât de mulţi oameni au transmis mesaje de susţinere pentru Australia. Dar trebuie să facem mult mai mult de atât. Nu am fost întotdeauna un bărbat virtuos, dar sper că împreună vom face unele schimbări. Este minunat să votăm, dar uneori trebuie să ne asumăm această responsabilitate şi să facem schimbări şi sacrificii în viaţa noastră. La fel cum intenţionez şi eu. Sper să putem face asta“, a continuat Phoenix.

Joaquin a fost cenzurat de NBC, după ce actorul a început să-i acuze voalat pe actorii care călătoresc numai cu avioane private, introducând câteva înjurături în discursul său.

„Nu trebuie să luăm avioane private de la Palm Springs pentru a ajunge aici, vă rog! Eu voi încerca să fac mai bine şi sper că şi voi“, a încheiat actorul.

De asemenea, Joaquin Phoenix s-a arătat deranjat şi de întrebările reporterilor, în conferinţa de presă de după decernarea premiilor.

Întrebat cum s-a pregătit pentru rolul care i-a adus Globul de Aur, actorul a răspuns: „Astea nu sunt ştiri vechi? Cred că am vorbit despre asta timp de şase luni de zile. Simt că am mai răspuns la aceste întrebări. Vreţi să auziţi o altă versiune sau ce? Pot s-o schimb. Asta vreţi?“.

Joaquin şi-a domolit apoi tonul şi a încercat să glumească totuşi cu presa, întrebând jurnaliştii dacă s-au plictisit cât timp au aşteptat şi dacă le-a adus cineva mâncare şi băutură.

Întrebat ce părere are de faptul că meniul a fost unul exclusiv vegetarian, actorul a ţinut o pledoarie despre „consecinţele drastice şi vaste“ ale consumului de produse animale şi de beneficiile dietei vegetariene. El a mai mărturisit că este pentru prima dată când se simte „complet mândru“ să participe la o gală a Globurilor de Aur, tocmai din acest motiv.