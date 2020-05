J.K. Rowling donează un milion de lire sterline pentru două organizaţii caritabile

J.K. Rowling (54 de ani) a anunţat că banii vor fi împărţiţi între două organizaţii - Crisis, care ajută persoanele fără adăpost, şi Refuge, care se implică în ajutorarea victimelor violenţei domestice.

Ea a scris pe Twitter că „se gândeşte la oamenii care fac totul pentru a ne proteja pe noi şi modul nostru de viaţă“.

As ever in a crisis of this sort, the poorest and most vulnerable are hit hardest, so in honour of the Battle of Hogwarts, I'll be making a donation of £1m, half of which will go to https://t.co/Lul8tbTzeI, who're helping the homeless during the pandemic

