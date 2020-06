J.K. Rowling, criticată pentru mesaje anti-trans. Cum se apără scriitoarea: „Nu înseamnă ură să spui adevărul“

După ce în decembrie şi-a arătat sprijinul faţă de o cercetătoare care a publicat online mai multe mesaje împotriva persoanelor transsexuale, acum Rowling a comentat un articol apărut pe platforma Devex, intitulat „Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate“ (Opinie: Crearea unei lumi post-Covid-19 egale pentru oamenii care au menstruaţie, n.r.).

„«Oameni care au menstruaţie». Sunt sigură că există un cuvânt pentru aceşti oameni. Să mă ajute cineva“, a notat scriitoarea.

Utilizatorii de Twitter au reacţionat prompt, caracterizând comentariul ei ca „anti-trans“ şi „transfob”, pentru că persoanele transgender şi non-binare pot avea menstruaţie“, scrie news.ro.

Rowling a revenit criticând ideea că sensul biologic al unei persoane nu este real. „Dacă sexul nu este real, nu există atracţie faţă de acelaşi sex. Dacă sexul nu este real, realitatea trăită de femei la nivel global este ştearsă. Cunosc şi iubesc oamenii trans, dar ştergând conceptul de sex înlătură capacitatea multora de a discuta vieţile lor. Nu înseamnă ură să spui adevărul“.

Ea a adăugat că respectă dreptul persoanelor trans de a trăi aşa cum doresc şi i-a înfruntat pe cei care au numit-o TERF - feministă radicală care exclude persoanele trans.

„Respect dreptul fiecărei persoane trans să trăiească aşa cum simte că este autentic şi confortabil pentru ea. Aş mărşălui cu voi, dacă aţi fi discriminate pe baza faptului că sunteţi trans. În acelaşi timp, viaţa mea a fost conturată de faptul că sunt femeie. Nu cred că este duşmănos să spun asta“, a spus scriitoarea.

Organizaţia GLAAD a precizat că autoarea s-a alăturat unei ideologii care „cu bună ştiinţă denaturează fapte despre identitatea genului şi despre oamenii trans. În 2020, nu există scuză pentru vizarea persoanelor transsexuale“.