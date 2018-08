Jim Carrey a explicat de ce nu a mai vrut să facă parte din industrie: „Planul meu nu a fost să mă alătur Hollywood-ului, ci să-l distrug“

După mulţi ani de tăcere, Jim Carrey a acceptat să acorde un interviu publicaţiei „The Hollywood Reporter“ în care a vorbit despre dispariţia sa din lumina reflectoarelor şi durerile personale.

Jim Carrey a mărturisit că şi-a dorit să ajungă la Hollywood dintr-un motiv cu totul diferit: „Planul meu nu a fost să mă alătur Hollywood-ului, ci să-l distrug.“ Actorul a debutat în emisiunea „In Living Color“, însă a cunoscut faima odată cu interpretările din filmele de succes „Ace Ventura“, „The Mask“ şi „Dumb and Dumber“.

În ultimii ani starul a stat departe de industria cinematografică, decizie forţată şi de sinuciderea iubitei sale, Cathriona White, intens mediatizată mai ales după ce mama ei l-a acuzat public pe actor că este vinovat de moartea tinerei.

„Pur şi simplu nu am mai vrut să fac parte din această industrie. Nu mi-a mai plăcut ce se întâmpla, corporaţiile au preluat controlul cu totul. Probabil şi pentru că m-am simţit atras de un tip diferit de creaţie şi mi-a plăcut controlul pe care îl simt când pictez – nu am o comisie care să îmi stea în cale şi să-mi spună ce idee trebuie să abordez ca să atrag un anumit tip de public.“

Jim Carrey locuieşte în casa din Brentwood pe care şi-a cumpărat-o în urmă cu 23 de ani din banii câştigaţi pentru rolul din „Dumb and Dumber“, iar acum şi-a împânzit-o cu picturi, desene şi sculpturi. În ultimul timp, actorul a stârnit valuri cu desenele sale caricaturale prin care îi ironizează pe unii dintre cei mai puternici oameni din lume, între care Donald Trump, Vladimir Putin şi Mark Zuckerberg.

Acum însă a decis să accepte un nou rol în serialul „Kidding“, de la Showtime, poate şi pentru că proiectul prezintă lupta cu povara vieţii publice. În plus, serialul este regizat de Michel Gondry, care a semnat şi filmul „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“, pentru care Carrey a primit o nominalizare la Globuri de Aur.

Totuşi, Jim Carrey a subliniat: „Nu revin în acelaşi fel. Nu mai sunt micuţul Jim care încearcă să se agaţe de un loc din stratosferă. De fapt, nu mai simt că încerc să mă agăţ de ceva, nu mă mai agăţ de nimic.“

În interviul pentru „THR“, Jim Carrey a declarat că a fost încă de mic atras de latura artistică – picta, scria poezii şi-şi punea întrebări despre viaţă. De asemenea, actorul a mărturisit că, în ciuda perioadelor dificile, familia lui l-a încurajat întotdeauna: „Părinţii mei şi cei trei fraţi mai mari credeau că latura mea comică este ceva special. Întotdeauna am fost de pe o altă planetă, dar una pe care o îndrăgeau şi pe care o încurajau.“

Actorul a vorbit şi despre părţile mai puţin plăcute ale copilăriei şi despre momentele în care s-a simţit abandonat: „Mama mea nu se simţea bine de cele mai multe ori. Mama mea era dependentă de medicamente. Era foarte bolnavă în multe sensuri. Era adorabilă, de asemenea, dar crescuse într-o familie de alcoolici şi avea probleme. Nu a fost un abandon intenţionat – era mereu acolo pentru mine, era mereu acasă –, dar dacă eşti mereu sub efectul analgezicelor, abandonezi. Cred că suntem cu toţii abandonaţi într-un fel sau altul şi acest lucru ne formează o anumită părere despre noi înşine.“