Jessica Chastain, şanse mari la Premiile Oscar! Este una dintre favorite în cursa pentru obţinerea statuetei de aur de mâine seară

Superba roşcată porneşte cu şanse mari, nominalizată fiind la categoria ”Cea mai bună actriţă”.

Jessica a făcut şi o dezvăluire neaşteptată: ea a trimis flori tuturor partenerelor de nominalizare. Cu cine se ”luptă” actriţa pentru titlu duminică seara: cu Olivia Colman pentru rolul din The Lost Daughter, cu Penélope Cruz pentru rolul din Parallel Mothers, cu Nicole Kidman pentru rolul din Being the Ricardos şi cu Kristen Stewart pentru rolul din Spencer.

Jessica Chastain le-a felicitat deja pe toate! Şi fie ca cea mai bună să câştige. De mică, Jessica şi-a dorit o carieră în film! Şi s-a concentrat pe ce voia să facă în viaţă. La numai 7 ani, a ales actoria după ce s-a uitat la Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. “Imediat ce l-am văzut, mi-am zis: «Doamne Dumnezeule, asta o să fie meseria mea, asta mă reprezintă complet!»”, a recunoscut actriţa.

