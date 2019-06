Jennifer Lawrence, detalii despre nuntă. Care a fost momentul în care a început să plângă:  „Mă simţeam penibil“

Jennifer Lawrence, care şi-a celebrat logodna cu iubitul ei, Cooke Maroney în luna mai, a dezvăluit recent, într-un interviu pentru „Naked with Catt Sadler“, că a avut momentul ei de „bridezilla“, acela în care viitoarea mireasă este cu nervii la pământ.

Actriţa a mărturisit că a început să plângă atunci când nicio prietenă de-ale ei nu a reuşit să meargă la petrecerea burlăciţelor, scrie Daily Mail . „Am crezut că nu vreau o petrecere a burlăciţelor, iar apoi, în ultimul moment, am decis să o fac“, a explicat Jennifer Lawrence.

„Ulterior, nimeni nu a mai fost disponibil pentru că era în ultimul moment. Şi am început să plâng. Eram gen: «Nu ştiu de ce plâng, nu ştiam că vreau o petrecere a burlăciţelor. Mă simţeam penibil». Iar Maroney (logdnicul actriţei – n.r.) era aşa: «Oh, Doamne, nu trebuie să te simţi penibil»“, a continuat Lawrence.

În afară de „dezastrul“ creat în jurul petrecerii burlăciţelor, restul planificării nunţii actriţei Jennifer a decurs bine.

Deciziile au fost luate uşor de Jennifer: „Nu am fost nervoasă în privinţa asta. Sunt prea leneşă să fiu impulsivă. Am văzut o rochie care mi-a plăcut şi am zis: Asta e rochia! Am văzut o locaţie şi am zis: Cool, avem şi locaţia de nuntă“.

Jennifer şi Cooke se întâlneau de mai puţin de un an în momentul în care s-au logodit, însă actriţa a ştiut de la început că vrea să îşi petreacă viaţa alături de el.

Cooke Maroney şi Jennifer Lawrence

„Eu cu siguranţă nu am fost în momentul în care puteam să zic: Sunt gata să mă căsătoresc“, a explicat ea. „Doar l-am întâlnit pe Cooke şi am vrut să mă căsătoresc cu el. Am vrut să ne căsătorim, am vrut să ne unim pe deplin. E cel mai bun prieten al meu. Vreau să-l leg de mine legal pentru totdeauna“, a adăugat ea.

Jennifer Lawrence, alături de Cooke Maroney FOTO ProfiMedia

Jennifer a mărturisit că abia aşteaptă să fie oficial soţ şi soţie: „Este cea mai bună persoană pe care am cunoscut-o vreodată, aşa că mă simt foarte onorată să devin o Maroney“.

Jennifer Lawrence, premiată cu Oscar pentru rolul principal din „Silver Linings Playbook“, are o relaţie cu dealerul de artă Cooke Maroney, din iunie 2018. Cei doi s-au cunoscut în 2013 prin intermediul unei cunoştinţe comune, actriţa Laura Simpson. În mai 2019 au avut petrecerea de logodnă.

Jennifer Lawrence şi Cooke Maroney FOTO TheImageDirect.com

Cooke Maroney este directorul unei galerii de artă din cadrul Gladestone Gallery din New York. Galeria condusă de logodnicul lui Lawrence reprezintă artişti renumiţi, precum Carroll Dunham, Richard Prince, Anish Kapoor şi Matthew Barney.

Actriţa a avut o relaţie cu actorul Nicholas Hoult în perioada 2011 - 2014, o scurtă legătură cu Chris Martin, solistul formaţiei Coldplay, în 2015, iar apoi una de un an cu regizorul Darren Aronofsky.

Lawrence, care a putut fi văzută cel mai recent în thrillerul „Red Sparrow“, are în palmares un premiu Oscar pentru rolul principal din „Silver Linings Playbook“ (2012) şi a mai primit trei nominalizări la premiile Academiei Americane de Film pentru „Winter's Bone“ (2010) , „American Hustle“ (2013) şi „Joy“ (2015).

