Jane Seymour, nemulţumită că nu i se dau roluri de femei în vârstă: „Vreau să conving producătorii că sunt bătrână“. Cum arată actriţa la 68 de ani

Jane Seymour este cunoscută pentru aspectul tânăr şi corpul de invidiat. Recent, actriţa a dezvăluit că felul în care arată reprezintă o barieră în a obţine rolurile unor femei bătrâne şi că luptă cu asta, scrie Daily Mail

Fosta „Bond Girl“ a spus, pentru revista Hello!, că încearcă să convingă producătorii că este potrivită pentru personaje bătrâne: „O să mă demachiez în totalitate, iar ei (producătorii – n.r.) îşi vor da seama că pot joca într-un mod «bătrânesc» foarte bine. Intenţia mea e să îmi arăt vârsta pe cât de mult pot“.

„În interiorul meu am 20 de ani. Eram prea serioasă când aveam această vârstă. Am descoperit un alter-ego de 20 de ani, iar asta pur şi simplu se întâmplă în interiorul meu. Dar asta e ok. Mă distrez şi iubesc asta“, a mai mărturisit actriţa.

Jane se menţine în formă cu exerciţii de pilates, plimbări şi tratamente de lifting, precum şi diete sănătoase care exclud zahărul şi alimentele prăjite.

Actriţa a dezvăluit că o seară perfectă pentru ea constă într-o porţie de fistic, două bucăţele de ciocolată neagră şi un pahar cu vin.

În urmă cu un an, starul serialului „Dr. Queen“ a spus că a evitat să recurgă la prea multe operaţii estetice la nivelul feţei pentru că altfel nu ar putea să poată transmite emoţiile pe sticlă: „Am nevoie să pot să îmi mişc faţa. Dacă nu mi se mişcă, nu pot interpreta personajele. Mă simt foarte confortabil cu tenul meu natural“.

Într-un alt interviu, legendara actriţă a mărturisit că se simte mai bine ca niciodată şi că nu are absolut niciun regret privind bătrâneţea.

„Mă simt mult mai sexy acum decât când eram tânără. Există o enormă libertate când mă gândesc că am trăit atât de mult. Aşa cum obişnuia să spună tatăl meu, mă simt bine în pielea mea. Încă mai sunt curtată de bărbaţi, ceea ce este flatant. Vreau să spun că, în general, de la această vârstă deja devii invizibilă. Dar eu nu încerc să dovedesc ceva cuiva“, a declarat Jane Seymour.

De altfel, actriţa a demonstrat că se simte bine în pielea ei şi datorită faptului că a pozat pentru revista Playboy la 67 de ani.



FOTO Playboy

Jane a devenit un star internaţional după ce a apărut în filmul „James Bond: Live And Let Die“ din 1973. În 1982, a câştigat un Glob de Aur pentru interpretarea din miniseria de televiziune „La est de Eden“, iar, în 1988, este recompensată cu premiul Emmy pentru rolul din „Onassis: The Richest man in the World“. În acelaşi an, a fost nominalizată la premiul Emmy pentru rolul Natalie Henty din „War and Remembrance“. De asemenea, Jane Seymour a mai primit un Glob de Aur pentru rolul doctoriţei din celebrul serial „Dr. Quinn“. Jane Seymour a fost căsătorită de patru ori şi are patru copii.