Jador se operează după Survivor: „Am meniscul rupt în trei locuri!”

În urma investigaţiilor medicale însă, specialiştii au hotărât ca acesta să se întoarcă în România. Jador se va întoarce chiar mâine în ţară şi şi-a chemat fanii la aeroport să-l întâmpine, chiar şi în pandemie.

„Vineri plec din Dominicană, sâmbătă ajung. Să mă aştepte toţi jadoraşii mei acolo. Mă duc direct la Bacău! Prind Paştele acasă! Nu aş fi vrut să fiu eliminat deloc! Aş fi vrut să fie eu ultimul, să câştig! Dumnezeu decide însă cine câştigă. Visele în ziua de azi sunt, din păcate, materiale. Sunt oameni care-şi doresc să câştige, au nevoie de bani poate mai mult ca mine. Eu am ajuns la «Survivor» din întâmplare. Dumnezeu a vrut să mă accidentez. La a doua accidentare, mi-am rupt meniscul în trei locuri. Doctorul mi-a zis să fac o lună de zile recuperare, dacă nu merge, bag operaţie. Suntem predispuşi ca oameni la greşeli, în viaţa normală nu ai timp să te gândeşti la greşeli. Am greşit foarte mult la viaţa mea! Pe mine mă iubeşte lumea tare, dar nu înţeleg de ce. Mă bucur că am ajuns unde mi-am dorit. Am ce să bag acum la ghiozdan!”, a declarat Jador, la „Teo Show”.