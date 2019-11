Iulia Vântur: „Am trăit în 10 ani cât să-mi ajungă pentru o viaţă”

De la blonda din Iaşi, care a devenit cunoscută la Bucureşti - mai întâi la pupitrul ştirilor şi apoi ca prezentatoare a emisiunii Dansez pentru tine - până la roşcata care a luat cu asalt Bollywoodul n-a fost decât un pas pentru Iulia (39). Stabilită de câţiva ani buni în India şi văzută tot mai des în compania actorului Salman Khan (53), Iulia profită de orice oportunitate pentru a-şi extinde cariera artistică, în timp ce evită elegant detaliile care-i conturează viaţa sentimentală. Cu mici excepţii, totuşi…

Ai cucerit România, apoi India, iar acum de-abia te-ai întors dintr-un turneu în Statele Unite! Cum ţi-a venit ideea de-a concerta în America şi de ce în hindi?

Iulia Propunerea a venit din partea lui Mika Singh, cel cu care am fost în turneu în Statele Unite, un artist foarte iubit în India, cu care am lansat deja trei piese. A fost o adevărată experienţă, pentru că o lună de zile am străbătut America în lung şi-n lat, am avut nouă concerte în multe oraşe, printre care Los Angeles, New Jersey, San Francisco şi Dallas. Prima săptămână a fost un adevărat tur de forţă, am avut patru concerte consecutiv, în oraşe diferite. Nu prea am dormit în ultima lună şi jumătate, însă am strâns amintiri pentru o viaţă. De ce în hindi? Pentru că deja am început o carieră în muzică, în hindi, la Bollywood. Cumva simt că muzica m-a ales ea pe mine şi sunt foarte fericită să o am în viaţa mea.

