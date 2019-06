Iubita lui Michael Jackson din videoclipul „Thriller“, declaraţii despre relaţia cu megastarul: „M-a sărutat pasional după filmări. Am devenit intimi“ FOTO

Ola Ray, fost model Playboy, acum în vârstă de 50 de ani, care a jucat rolul iubitei lui Michael Jackson în videoclipul „Thriller“, din 1983, a povestit cum a fost chemată după filmări în cabina de probă şi a primit un sărut pasional de la regele muzicii pop, scrie Daily Mail.

Într-un interviu acordat sursei citate, Ola Ray a oferit câteva detalii din spatele scenelor unuia dintre cele mai de succes videoclipuri din istorie.

„Michael şi cu mine am devenit intimi când filmam pentru «Thriller», da. Am mers la trailerul lui într-o zi, iar acolo am avut al doilea meu sărut cu el. L-am sărutat pentru prima dată la filmări, l-am sărutat pe obraz, apoi m-a rugat să intru în dressing-ul lui, acolo ne-am aşezat şi am avut o conversaţie, urmând să ne apropiem, iar atunci a fost pentru a doua oară când m-a sărutat“, a povestit fostul model Playboy.

Femeia a spus că nu o să dezvăluie prea multe acum, în viitoarea ei carte urmând să fie cuprinse mai multe detalii: „A fost un sărut foarte pasional şi, ştii, am făcut şi altceva, dar asta-i tot ce am să spun. O să vă mai spun atât. El s-a dezbrăcat în faţa mea, nu voi mai spune nimic despre asta. Trebuie să îmi citeşti cartea“.

Ola Ray şi Michael Jackson FOTO IMDb

Este pentru prima dată când Ola Ray a dezvăluit ce s-a întâmplat cu adevărat în spatele filmărilor videoclipului, spunând că a aşteptat o „lungă perioadă de timp“ pentru a spune lumii. Ea intenţionează să dezvăluie descrierea completă a ceea ce s-a întâmplat în cartea ei încă nepublicată.

„Am vrut să păstrez un pic pentru cartea mea, însă intimitatea cu Michael m-a făcut să mă simt, într-adevăr, foarte bine. Nu mă aşteptam să se întâmple aşa ceva, dar ştii, datorită timpului petrecut împreună în cele două săptămâni la filmări, am devenit foarte, foarte apropiaţi“, a mai declarat ea.





Ray a fost model Playboy şi avea 20 de ani când a primit propunerea de a juca alături de Michael Jackson în videoclipul lui. „Oh, Doamne, eram atât de entuziasmată să primesc rolul. Am sărit în pat de fericire“, îşi aminteşte femeia zâmbind, adăugând că era extrem de emoţionată pentru înainte de a ajunge să îl întâlnească pe starul pop pentru prima dată.











