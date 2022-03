Irina Rimes, de la Paris, despre suferinţele produse de războiul din Ucraina: „În secunda doi am avut cel mai laş şi egoist gând: «ce bine că nu sunt în locul ei…»“

Îndrăgita artistă din Republica Moldova Irina Rimes a scris despre încercările prin care o lume întreagă trece, dar care pentru câteva zeci de milioane de oameni, direct implicaţi, sunt cu adevărat cumplite. Artista a făcut voluntariat în sprijinul refugiaţilor din Ucraina, a cântat la concertul organizat de Pro TV cu scopul strângerii de fonduri, însă războiul din Ucraina o afectează dincolo de toate acestea. A amânat o lansare oficială, concerte, campania de promovare şi în continuare nu ştie când va fi loc de toate lucrurile care până ca Rusia să invadeze Ucraina erau fireşti.

„Războiul scoate demonii din oameni“

„Mi-a luat ceva să-mi revin. În primele zile nu puteam gândi. Mi-am sunat părinţii, fratele, rudele. Panica! N-o să dau detalii pentru că sunt prea intime, dar războiul ne-a afectat pe mai multe paliere.

Acum sunt în Paris şi oamenii mă întreabă - “Cum e la voi? România ce zice? Ah, dar familia ta e în Moldova, nu? Voi aveţi Transnistria! Da’ tu n-aveai rude în Rusia?! Ei ce zic?”

Zilele trecute am asistat la o discuţie la telefon în care soţia primea vestea că soţul ei este rănit şi că nu ştiu în ce spital se află. În secunda doi am avut cel mai laş şi egoist gând: “ce bine că nu sunt în locul ei…”

Războiul scoate demonii din oameni. Nu sunt nici pe departe utopistă, dar prea mult s-a muncit să se ajungă la pacea pe care o trăiam la începutul lui Februarie 2022. Vor trebui să treacă generaţii să spele ura, propaganda şi restul deşeurilor pe care le lasă în urma fiecare tanc care înaintează. Ura şi propaganda există de mulţi ani, istoria o ştim, dar n-a fost niciodată atât de periculoasă ca acum“, a scris artista.

„Eu cred că iubirea si bunătatea vor salva lumea“

Irina Rimes a vorbit despre lansarea programată pe 18 martie, care n-a mai putut avea loc. Nu ştie nici va lansa albumul „Acasă“, dacă amânarea va fi de săptămâni, sau luni... Şi-a găsit în schimb, mărturiseşte artista, echilibrul pentru a traversa această perioadă făcând voluntariat.

„Aveam de lansat album+film pe 18 Martie. Concerte, campanie de promovare, sufrageria, activităţi cu voi… am amânat tot. Nu-mi ardea de lansări. Când a ieşit “Ba ba ba”, am primit notificare pe YouTube că am lansat piesa, m-am bucurat, am ştiut că o să vă placă, am lăsat-o aşa.

Acum trebuie să mă gândesc când voi lansa albumul “Acasă” şi dacă e vorba de săptămâni sau luni.

Între timp, mă adaptez, zi de zi, la noua realitate. Aşa cum o fac mulţi dintre voi, probabil. Am căutat soluţii să mă adaptez, altfel totul părea absurd, greu de procesat cu minţile noastre de oameni liberi. Generaţia ‘91. Născuţi în libertate! Norocul nostru..

Am căutat răspunsuri. Le-am gasit făcând o vreme voluntariat pentru refugiaţi la aeroport. Am înţeles ce trebuie să fac. Ce pot să fac. Momentan“, a mai scris artista. Irina crede că „iubirea şi bunătatea vor salva lumea“, iar artiştii au, în acest sens, un rol deosebit.

„Eu cred că iubirea şi bunătatea vor salva lumea. Am văzut oameni făcând posibil din imposibil. Fiecare faptă/ gând/ intenţie rea trebuie să fie compensată de 10 ori. Pentru fiecare om rău de pe planetă trebuie să fie cel puţin unul bun în aceeaşi măsura. Ajutorul este ceva ce se învaţă, e ceva care se poate răspândi la fel cum se răspândeşte o cultură. Bunătatea este transmisibila. Un om necăjit care a fost ajutat într-un moment greu al vieţii lui, cel mai probabil, va face la fel pentru altcineva. Şi cine crede invers, înseamnă ca n-a dat destule şanse omenirii sau pur si simplu nu vrea să deschidă ochii.

Au fost artişti care au schimbat lumea, visând copilăresc la pace, la iubirea necondiţionată, bunăstarea si fericirea tuturor oamenilor indiferent de religie, rasa sau naţionalitate“, mai spune Irina

Arista le cere în cele din urmă copiilor şi adolescenţilor care o urmăresc şi tuturor celor care mai cred în puterea iubirii să fie buni, înţelegători.

„Pentru toţi copiii şi adolescenţii care mă urmăresc, pentru toţi oamenii care nu mai cred în asta: fiţi buni, fiţi înţelegători, iubiţi oamenii, iubiţi natura. Este singurul sentiment din care se poate naşte pacea. Faceţi bine din iubire, nu din interes. Iubiţi necondiţionat, nu din interes. Ajutaţi cât de mult puteţi, niciun efort nu este in zadar. Se vor întoarce sub o forma sau alta în societate, respectiv înapoi la tine. Asta e lecţia pe care am învăţat-o în aceste 4 săptămâni. Sună copilăresc, dar e mai real decât realitatea în care trăim azi. Închid robinetul de cinism şi să visez mai mult pentru că doar aşa voi putea schimba lumea, aici, pe metrul meu pătrat, pe unde mă învârt. Doar aşa va supravieţui iubirea, un copil plăpând care abia începe să meargă şi să vorbească, şi parcă nu e mai mult decât un boţ de om care n-are nicio putere în faşa tancurilor şi a rachetelor, dar când îţi zâmbeşte în colţul gurii şi îţi întinde mâna, totul în jur amuţeşte, nu există nimic mai important“, a mai scris artista, anunţând şi cum pot ajuta cei care vor să o facă.

Este nevoie, spune Irina, în principal de bani pentru bilete de avion/tren, cazare pe termen scurt şi pe termen lung, cuşti pentru animăluţe şi transport aeroport-cazare.

Iată mesajul integral al artistei:

