Irina Rimes, primul mesaj după operaţie: „Anul 2019 a hotărât că trebuie să-mi dea o lecţie. Nu ştiu de ce mi-a fost dat să îndur toate greutăţile acestuia“

Irina Rimes a anunţat, printr-un mesaj pe Facebook, că a fost externată din spitalul Elias, acolo unde a suferit o intervenţie chirugicală pe 31 decembrie, după ce a fost internată cu hemoragie internă.

Cântăreaţa nu a precizat care a fost problema ei de sănătate, dar postarea este însoţită de o fotografie ce înfăţişează grafic aparatul reproducător feminin, alături de mesajul „I ovary acted“, un joc de cuvinte care, fonetic, în limba engleză înseamnă „am exagerat“, dar literal sugerează că este vorba de o afecţiune ovariană.

„În noaptea dintre ani m-am trezit din anestezie cu o picătură de şampanie pe buze. Era 00:00, asistentele din sala de reanimare au avut grijă de mine să simt şi eu că e sărbătoare, au deschis geamurile să aud sunetul de-afară şi mirosul de artificii. Cele mai drăguţe asistente ever. A doua zi am petrecut-o tot în reanimare, am fost spălată, hrănită şi găurită la fiecare trei ore pentru analize. Astăzi am mai tras câteva dureri infernale, dar după ce mi-au sos tubul din burtă, m-am simţit ca nouă. Umflată la faţă, vânată pe sub ochi şi pe la toate încheieturile, am intrat frumoasă de tot în 2020. Dar nu-i bai“, a scris cântăreaţa.

Irina Rimes a mărturisit şi că anul 2019 a fost unul oribil pentru ea, care i-a adus multă suferinţă şi care „nu a învăţat-o nimic“. Cu toate astea, concluzia artistei este una optimistă: „Sunt o femeie puternică, am trecut prin toate şi la final am zâmbit“.

Astăzi am «răsfoit» Instagramul şi toate postările erau despre «ce m-a învăţat 2019» . Am stat să mă gândesc ce m-a învăţat pe mine 2019. Nimic! Nu m-a învăţat nimic. Pentru mine 2019 a fost un an greu şi s-a terminat şi mai greu. Poate cel mai greu an din toată viaţa mea. Şi nu ştiu de ce mi-a fost dat să îndur toate greutăţile acestui an şi ce trebuia să învăţ din ele, sau de ce a trebuit să îndur atâtea ca să învăţ ceva. Puteam să învăţ din greşelile altora, cum o făceam de obicei, dar anul 2019 a hotărât că trebuie să-mi dea o lecţie. Până în ultimul ceas. Îmi pare rău, anule, dacă n-am înţeles ce ai vrut să-mi transmiţi. Şi, mai ales, mi-e ciudă pe tine că nu m-ai lăsat să ajung la Iaşi să cânt de Revelion. Un singur lucru am realizat: sunt o femeie puternică, am trecut prin toate şi la final am zâmbit“. a mărturisit artista.