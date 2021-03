Irina Nicolae, despre viaţa în Budapesta alături de soţul Marius Vizer şi fiica lor: „Familia a fost şi rămâne prioritate în viaţa mea“

Este cazul solistei fostei trupe A.S.I.A., un fel de Spice Girls autohton la vremea ei, care, de-acolo din capitala Ungariei, a încercat o schimbare de macaz în profesie. O reconversie şi nu prea, căci, spune Irina, meseria spre care s-a îndreptat de curând este o altă parte a creativităţii sale. Căsătorită de cinci ani cu afaceristul româno-austriac Marius Vizer (62), Irina şi-a construit încet, dar sigur, o familie şi o viaţă nouă în Budapesta, acolo unde s-a stabilit de nu mai puţin de 15 ani. Fosta fată cu codiţe din formaţia care a făcut cunoscută eticheta de “girl power” şi pe plan naţional ne vorbeşte despre viaţa în pandemie la vecinii unguri, despre împlinirea ca mamă a micuţei Scarlett-Maria, dar şi despre noutăţi pe care vă lăsăm să le descoperiţi în rândurile de mai jos.

Cum se vede şi se trăieşte pandemia la Budapesta, acolo unde locuieşti de atâţia ani?

Irina Nicolae: Mult mai relaxant. Măsurile menite să ajute trecerea peste această situaţie dificilă au venit într-un mod firesc, mult mai aşezat şi relaxant decât în alte ţări. Cred că este una dintre puţinele ţări în care politicienii au luat în calcul factorul uman şi au acţionat gândindu-se în primul rând la oameni, la locurile de muncă, la ajutorul dat familiilor nevoiaşe, la economia ţării lor, la creditele populaţiei şi la viitorul cetăţenilor lor. Oamenii respectă regulile, pentru că şi politicul respectă omul de rând. În afara faptului că nu am mai călătorit ca în anii trecuţi, viaţa mea a fost la fel de plină.

Mai exact cât de plină? S-a schimbat ceva după acest an greu, 2020?

Paradoxal, pentru mine a fost un an bun. Familia a fost şi rămâne prioritate în viaţa mea şi, deşi petreceam şi înainte mult timp împreună, acum am reuşit să ne bucurăm mai mult unii de alţii. Am petrecut mai mult timp cu familia mea, am investit în mine şi în pasiunile mele, m-am reîntors la şcoală, am putut să îmi fac un program susţinut de sport, să petrec mai mult timp în natură, să citesc mai mult, să mă bucur mai mult de ceea am. Anul trecut m-a învăţat să îmi organizez mult mai bine timpul şi să fiu mult mai receptivă la tot ceea ce mă înconjoară.

