Irina Loghin are COVID-19. Cum se simte artista în vârstă de 81 de ani: „Nu m-am plâns în niciun moment de vreun simptom“

Artista Irina Loghin, soţul şi fiul ei au contractat virusul SARS-CoV-2, potrivit ştirileprotv.ro . Cei trei se află internaţi la Matei Balş.

„Până acum nu m-am simţit deloc rău. Nu m-am plâns în niciun moment de vreun simptom“, povesteşte Irina Loghin.

„Am mers şi mi-am făcut testul fără să am niciun simptom. Mi-a ieşit pozitiv, am mers a doua zi la Spitalul Matei Balş şi am repetat testul, neavând încredere în primul. Mi-a ieşit şi al doilea la fel şi m-am internat. Nu mi-a dispărut gust, nu mi-a dispărut miros, nu mi-a dispărut apetitul pentru mâncare, mă simt foarte, foarte bine“, a spus Irina Loghin la Antena 3, scrie Libertatea.

Irina Loghin crede că a luat virusul după ce soţul ei, Ion Cernea, şi fiul acestora, Ciprian, s-au întors de la mare.





„Soţul şi fiul au fost la mare, dar şi ei sunt la fel de asimptomatici ca şi mine. Eu nu am ieşit deloc, am fost destul de atentă. Sunt foarte bucuroasă pentru că analizele de sânge şi radiografia pulmonară mi-au ieşit foarte bine. S-au mirat (n.r. doctorii) că la vârsta mea au ieşit atât de bine. Nu stau, nu zac la pat, mă plimb prin salon. Am vrut eu să rămân să mai fac încă un test“, a mai afirmat Irina Loghin.