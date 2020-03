Irina, Diana & Răzvan Fodor: „Nu ne-am aşteptat să ne fie atât de greu despărţiţi“

Despre ce a însemnat această experienţă pentru Răzvan Fodor (44), dar şi pentru fetele lăsate acasă, soţia Irina (31) şi fiica lor, Diana, care pe 24 martie împlineşte 9 ani, am vorbit pe îndelete în cele ce urmează.

Cum a fost departe de casă, Răzvan?

Irina: Niciunul dintre noi nu s-a aşteptat să ne fie atât de greu despărţiţi. Toată perioada cât a fost plecat a fost dificilă. Nu am stat de multe ori departe unul de altul. Răzvan: Noi doi am stat cel mai mult fără Diana o lună, cât am fost într-o vacanţă în America. A fost crunt. La un moment dat, nu mai voiam să o vedem pe Skype fiindcă riscam să nu ne mai facem vacanţa şi să ne întoarcem acasă de dorul ei. Dar, în rest, eu de ele nu am fost depărţit mai mult de 4-5 zile, cel mult o săptămână. Mai mult nu pot să-ţi spun... Dar ce va fi pe post îţi va arăta nivelul de anxietate în care am picat.

